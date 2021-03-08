الصحة العالمية تشيد بحملة التلقيح بالمغرب

أشادت منظمة الصحة العالمية بما سجله المغرب من تقدم في حملة التلقيح الوطنية. وأكدت، من خلال مكتبها التمثيلي، أن “بلادنا من بين الدول العشر الأولى التي أكملت بنجاح تحدي التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد”.

وكتبت المنظمة، في الحساب الرسمي لتمثيلتيها على “تويتر”، مهنئة المغرب: “مبروك نجاح هذه الحملة”.

وصنفت تقارير دولية المغرب في قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تلقيحا لمواطنيها على المستوى العالمي، إذ يحتل الرتبة الثانية عربيا بعد الإمارات والثامنة عالميا بعد إسرائيل وصربيا والشيلي والإمارات وبريطانيا وتركيا، والولايات المتحدة، حسب الإحصائيات التي كشف عنها أخيرا موقع “أور وورلد إن داتا” الأمريكي في نهاية فبراير الماضي.

وسبق لصحف دولية مرموقة أن أشادت بالحملة الوطنية للتلقيح، التي أطلقها الملك محمد السادس مجانا لفائدة المواطنين، من بينها صحيفة “دي فيلد” الألمانية التي عبرت عن إعجابها بإستراتيجية التلقيح التي اعتمدها المغرب والتي جعلته يتجاوز ألمانيا في أعداد الملقحين، ووصفته ب”البلد الرائد في شمال إفريقيا” الذي تكاد الحياة فيه تعود إلى طبيعتها ما قبل الفيروس، مضيفة أنه سبق أوربا بكثير وكان أفضل من جيرانه في تدبير الوباء.

كما أشارت “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إلى تفوق المغرب على جميع البلدان الأوربية في عملية تلقيح مواطنيه، وهو ما جعله يتقدم في التصنيف العالمي للبلدان التي سجلت أكبر عدد من الملقحين، واصفة الحملة الوطنية للتلقيح ب”الناجحة”، ومشيدة ب”النموذج المغربي الجيد” في مجال الوقاية من الفيروس.

وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى في المغرب 3820097 مواطنا، في حين تلقى 413032 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة لأول أمس (الخميس).

وتسعى الحملة الوطنية للتلقيح إلى تحقيــق مناعــة جماعيــة لحوالي 80 فــي المائــــة مــن المواطنــين المغاربــة، مـن أجــل احتواء الفيروس والحد من تفشيــه، فـــي أفـــق العــودة التدريجية للحياة الطبيعية لما قبل “كـــورونا” فـــي غضــون الشهــور القليلة المقبلة.

نورا الفواري