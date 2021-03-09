جرعات الأمل بسطات

تعرف حملة التلقيح بسطات تقدما ملموسا، إذ استقبلت المراكز بهذا الإقليم عدة شرائح، منذ اليوم الأول من حملة التلقيح الوطنية، إذ استفاد المسنون ورجال الصحة والأساتذة من الجرعات، وتروم السلطات الصحية الرفع من عدد المراكز وتوسيع دائرة الاستهداف، خاصة بعدما قررت الوزارة الرفع من عدد المستفيدين، إثر التوصل بدفعات اللقاح الصيني والبريطاني.

تقول زهرة الطراز، طبيبة ومسؤولة عن الصحة المدرسية والجامعية بإقليم سطات، “إن أجواء التلقيح تمر في ظروف سلسة، وليس هناك ما يستدعي القلق، إذ لم نسجل أي مضاعفات بالنسبة إلى الملقحين”، مبرزة أن جميع المواطنين الذين تمت المناداة عليهم، عبروا عن رغبة كبيرة في الانخراط في هذه الحملة وإنجاحها.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن العملية تمر في أجواء هادئة، وأنه ليس هناك أي داعي للقلق أو الخوف، بل على العكس هناك إقبال من قبل المواطنين، مشددة أن هذه الحقن، لا تختلف عن التلقيح العادي.

ولا تختلف أجواء التلقيح بالقرى عن مراكز المدن الكبيرة، إذ أن هناك بروتوكولا موحدا أعدته الوزارة، ويتم الالتزام به في جميع أنحاء المملكة، وفي هذا السياق تقول سناء غازي، ممرضة رئيسية بالمركز الصحي القروي كيسر، “إنه بعد إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية للتلقيح من قبل الملك محمد السادس، شرعنا أيضا بهذا المركز القروي في تلقيح المواطنين، وتمر الحملة في ظروف مريحة جدا”، مبرزة أنه وجب شكر جميع المتدخلين في إنجاح هذه الحملة التي تسير بإحكام.

يقول محمد أيت الخضر، المندوب الإقليمي للصحة بسطات، إن المضاعفات محدودة إن لم نقل منعدمة، مبرزا أن “الأطباء يطرحون أسئلة على الملقحين حول ما إذا كانوا يعانون حساسية معينة، وإذا كانت الإجابة بنعم، فإن الشخص المستجوب يمنع مباشرة من تلقي الجرعة”، مضيفا أنه “إذا تم اللجوء إلى التشخيص الدقيق، لن نتمكن من تلقيح أزيد من 20 مليون مغربي في فترة وجيزة، إذ هناك مراكز يجب أن تلقح 600 شخص يوميا، وهناك مراحل كثيرة تسبق أخذ الجرعة”.

ومن جهة أخرى، أكد أيت الخضر في حديثه مع “الصباح”، أن هؤلاء المرضى الذين لا يجب أن يتم تلقيحهم، يدخلون ضمن 30 في المائة من السكان التي لن تنال الجرعات، إضافة إلى الأطفال أقل من 17 سنة، مضيفا أن الممنوعين من اللقاح، هم النساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يعانون بسبب الحساسية كيفما كانت، سواء تجاه الأغذية أو الأدوية أو غيرها ، إضافة إلى الذين تظهر عليهم أعراض “كوفيد 19”.

عصام الناصيري