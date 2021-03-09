فيدرر يعود للملاعب بعد سنة

أسعد لاعب التنس السويسري روجي فيدرر، جماهيره بإعلان عودته لملاعب الكرة الصفراء، ابتداء من بطولة قطر “إكسون موبيل” المفتوحة، التي تنطلق بعد أيام، والمقرر إقامتها في العاصمة الدوحة.

وغاب فيدرر عن الملاعب لأكثر من عام، بسبب عمليتين جراحيتين على الركبة، إذ اعتبرت عودته “معجزة”، بسبب سنه المتقدم، واعتقدت صحف أوربية كثيرة أنه سيعلن اعتزاله قريبا.

وقال فيدرر، المصنف خامسا في العالم، إنه يشعر لأول مرة منذ مدة طويلة، أنه جاهز للعودة للملاعب، مبرزا في تصريح للتلفزيون السويسري الرسمي، أن العودة لن تكون سهلة، بسبب صعوبة المنافسة حاليا، وظهور لاعبين آخرين بمستوى جيد في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وأضاف فيدرر في التصريح نفسه، أنه اختار بطولة قطر، للعودة تدريجيا للمنافسة، إذ سبق أن رفض المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، نظرا لحجم البطولة الكبير وقيمة اللاعبين المشاركين فيها.