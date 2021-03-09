“مغرب مصغر” في “كلنا مغاربة”

“سيتكوم” جديد لصالح “دوزيم” يجمع ممثلين من جهات المملكة

دخل فريق عمل “سيتكوم” جديد، لصالح القناة الثانية “دوزيم”، في مرحلة الاستعدادات الأخيرة، من أجل تصوير مشاهد العمل، والذي من المتوقع أن يكون ضمن شبكة برامج القناة الخاصة برمضان.

وكشف خالد النقري، مدير شركة إنتاج شركة “ديسكونيكتد” المكلفة بتنفيذ الإنتاج، بعض تفاصيل العمل، مؤكدا أن “السيتكوم” يعرف مشاركة العديد من الأسماء، علما أن الإخراج من توقيع المخرجة صفاء بركة، فيما تضم خلية الكتابة بشرى مالك وإدريس ومهدي.

ومن بين الأسماء المشاركة في العمل، حسب ما أكده النقري، محمد الخياري وعبد الله فركوس ودنيا بوطازوت وابتسام العروسي ومريم الزعيمي ونورا الصقلي وجميلة الهوني وهند بن جبارة وعزيز الحطاب، وهجر عدنان، بالإضافة إلى موس ماهر ومهدي تيكتو.

وتدور أحداث السيتكوم، الذي ستراهن عليه القناة من أجل رفع نسب مشاهدتها، وسط عمارة بأصيلة، يقطنها عاملون بشركة، حلوا بالمدينة من مختلف مناطق المغرب، إذ قال النقري إن العمارة ستكون عبارة عن “مغرب مصغر”.

وأضاف المتحدث ذاته أن القاطنين بالعمارة، سيمثلون مدن شمال المغرب، من خلال مشاركة نورا الصقلي ومريم الزعيمي، وأيضا مراكش وهي المدينة التي ستمثلها جميلة الهوني، فيما ستمثل فاس الممثلة هند بن جبارة، علما أن عبد الله فركوس سيمثل مراكش وفي الوقت ذاته الأمازيغ المغاربة.

وكشف المصدر ذاته أن الشخصيات “العروبية” سيمثلها محمد الخياري ودنيا بوطازوت، فيما تمثل هجر عدنان المناطق الصحراوية للمملكة، أما موس ماهر فيمثل منطقة الشرق للمملكة.

وتابع النقري حديثه بالقول إن العمل يحمل الكثير من الرسائل، من بينها أنه رغم اختلاف عادات و تقاليد سكان العمارة والتي تعتبر “مغربا مصغرا”، يستمدون قوتهم من اختلافهم، مشيرا إلى أن فريق العمل، اختار هذه المرة، التطرق إلى هذا الموضوع، بعدما عاش المغاربة سنة استثنائية بكل المقاييس، وهي السنة التي نجح فيها المغرب في تحرير معبر الكركرات ونزع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء “فكرنا في إظهار الانتماء المغربي للمغاربة في كل جهات المملكة، بالاعتماد على الحس الفكاهي والكوميدي”، حسب قوله.

وأضاف المتحدث ذاته أن المغاربة من طنجة إلى الكويرة، أبانوا عن وطنيتهم، ما سيحاول فريق العمل إيصاله لمتابعي “السيتكوم”، عن طريق مواقف فكاهية.

إيمان رضيف