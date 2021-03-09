عصابة تبون تحتجز الجزائر

الحراك يفضح مافيا جنرالات اختطفت البلاد والعباد رهينة بحجة حرب وهمية

لم تتمكن مافيا الجنرالات الحاكمة في الجارة الشرقية من ستر عورة عبد المجيد تبون، الرئيس المرفوض من قبل حشود الحراك، التي توحدت في وصف العسكر بالعصابة، وهو ما أكدته المحاكمات التي قدمت أكباش فداء من العسكريين والمدنيين لتفادي انهيار منظومة الفساد المسيطرة منذ الاستقلال.

وكشف كل الضباط الهاربين من قبضة جنرالات الجزائر، أن عقيدة رؤساء الجيش، والمصالح التي توجه السياسيين والمسؤولين لا تمثل في الحقيقة ابتكارا أو شيئا جديدا، بل تندرج ضمن تقاليد “عريقة” في التسيير السياسي بواسطة “الضربات الدنيئة”. تقاليد تعود إلى استقلال الجزائر سنة 1962، بل تعود إلى سنوات حرب التحرير، على اعتبار أن السلطة الفعلية صودرت بالفعل منذ 1962، من قبل كمشة من الضباط تكونوا في مدرسة المخابرات السوفياتية “كا جي بي”، والذين اتخذوا من أساليب التلاعب والمناورة الطريقة الأنجع للتحكم في نزاعاتهم الداخلية والسيطرة على الشعب، إلى أن أصبح القرار تغطية “إرهاب الدولة” لمواصلة العمل المتمادي في استعمال الطرق والأساليب، التي ورثوها عن أسلافهم.

وجعلت العصابة وهم العداء المغربي عقيدة أسست بها أداة قمع بين أياد إجرامية تستعمل هزيمة حرب الرمال لوضع البلاد في مرحلة استقلال بلا طعم، اختلطت فيها عقدة التاريخ بديكتاتورية الجغرافيا، وإقامة جيش له دولته يحكمها عشرون جنرالا برؤساء كراكيز.

ياسين قُطيب