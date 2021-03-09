ابن “السلطان” يشعل مواقع التواصل

انتشرت صور لإياد بانون، ابن بدر بانون لاعب الأهلي المصري الحالي والرجاء الرياضي السابق، وهو يتمرن في مركز تداريب الفريق المصري بالقاهرة.

واصطحب بانون ابنه لمركز تداريب الفريق المصري، والتقط رفقته صورا، نشرت بعدها بمواقع التواصل، ولقيت إعجابا من قبل محبي الأهلي، الذين ينعتون بانون ب”السلطان”، بعد تألقه في مباريات النادي الأخيرة، محليا وقاريا.

وعرف بانون في مواقع التواصل الاجتماعي، بترديده لأغاني مناصري الرجاء، وكسب شهرة كبيرة وسط جماهير الفريق البيضاوي، وهو الآن في طريقه لكسب حب جماهير الأهلي.

وفاز بانون بمكانة رسمية في تشكيلة الأهلي، بمجرد التحاقه بالفريق، إذ أظهر مستوى رائعا في المباريات الأخيرة.