اعتقال نصاب بطريقة “السماوي” في طنجة

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أول أمس (الاثنين)، شخصا أربعينيا يحترف النصب والاحتيال عن طريق ما يسمى بـ “السماوى” للإطاحة بضحاياه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد الاستماع إليه بخصوص اقترافه لعمليات نفذها ضد عدد من المواطنين، أغلبهم فتيات، وسلبهم مبالغ مالية وهواتف محمولة عبر ممارسته طقوس الشعوذة والتنبؤ بعلم الغيب واحتراف التكهن.وحسب مصدر قضائي بالمحكمة ذاتها، فإن وكيل الملك، قرر متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال، وأعطى تعليماته بحبسه احتياطيا بالسجن المحلي “سات فيلاج”على ذمة المنسوب إليه، في انتظار إحالته على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمته طبقا للقانون.

واعتقل المتهم، البالغ من العمر 43 سنة، من قبل عناصر أمنية تابعة للدائرة الأمنية الـ 11، بناء على نداء استغاثة لعدد من المواطنين، الذين حاصروه بالشارع العام وسط حي مسنانة بعد أن عرض ثلاث فتيات للنصب والاحتيال وتمكن من الاستيلاء على هواتفهن ومبالغ مالية متفاوتة، ليتم تصفيده واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية للبحث معه حول المنسوب إليه.

وذكرت إحدى الضحايا، وهي فتاة تبلغ من العمر 31 سنة، أنها تعرضت لسرقة هاتفها بالقرب من أحد الأسواق التجارية بحي مسنانة، وذكرت أنها سقطت ضحية لشخص أوهمها في بداية الأمر بقدرته على التنبؤ بعلم الغيب، وقام بالتأثير عليها قبل أن يسلب منها، وهي شبه فاقدة للوعي، هاتفها المحمول ومبلغا ماليا، ليلوذ بعد ذلك بالفرار إلى وجهة مجهولة.

واعترف الموقوف خلال البحث معه باقترافه عددا من العمليات المماثلة بعدد من أحياء المدينة، مؤكدا أنه كان يصطاد ضحاياه من الشارع باستعمال فن الخطابة وآيات من القرآن الكريم، وأنه كلما كانت للضحية شخصية ضعيفة استطاع التحكم فيها وسلبها ما تملك من نقود وممتلكات، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة إن كان له شركاء يساعدونه على تنفيذ مخططاته الإجرامية.

المختار الرمشي (طنجة)