“قيسارية” يدخل الوالي عالم “السيتكومات”

“عليان” أشرفت على إنتاج العمل لصالح “دوزيم” والراضي من بين نجومه

يخوض الفنان رشيد الوالي، تجربة جديدة في مساره الفني، إذ يشرف في الوقت الراهن على تصوير سيتكوم جديد لصالح القناة الثانية “دوزيم” يحمل عنوان “قيسارية”، من إنتاج شركة “عليان” للإنتاج، والتي يرأسها نبيل عيوش.

وشرع الوالي في تصوير مشاهد “السيتكوم”، الذي من المنتظر أن يبث خلال رمضان المقبل، علما أن آخر تعاون جمع بين القناة والشركة، في ما يتعلق بإنتاج “سيتكومات”، يعود إلى 2001، إذ أشرفت الشركة في ذلك الوقت، على تنفيذ إنتاج “سيتكوم” يحمل عنوان “لالة فاطمة” لثلاث سنوات متتالية.

وفي سياق متصل، يعد العمل، حسب ما أكدته الشركة، ثمرة شغف وطموح مشترك، إذ يعالج نوعا من الكوميديا، يسمى “كوميديا الموقف”، من خلال إضفاء أهمية على المواقف الهزلية.

وجاء في البيان ذاته أن العمل يعد “أول تجربة في الإخراج من هذا النوع لرشيد الوالي”، مشيرا إلى أن الفكرة كانت الترويج منذ بدايات الكتابة لعملية إبداعية تهدف إلى إبراز المواقف الكوميدية حتى قبل التفكير في الحوارات.

وتضم خلية الكتابة مجموعة من الأسماء البارزة، ويتعلق الأمر برشيد الوالي، وجواد لحلو، وسامية أقريو، ونورة الصقلي، وأيوب إدري، وأمين سماعي، ويحيى فندي، علما أن فكرة العمل تعود للمؤلفة غيثة القصار.

كما يعرف العمل مشاركة نخبة من الفنانين الشباب، ويتعلق الأمر بكل من نسرين الراضي، وهيثم مفتاح، وحمزة الفيلالي، وأيوب إدري، إلى جانب مشاركة الممثلة السعدية أزكون.

وبالنسبة إلى تفاصيل العمل، جاء في البيان الصحافي أن أحداثه تدور في أكادير، ولأن التصوير يجرى في أحد الاستوديوهات بضواحي البيضاء، كان من الضروري الاعتماد على ديكورات متلائمة مع أحداث العمل، علما أن شركة الانتاج اعتمدت على أحدث التقنيات.

واختار فريق العمل أن يعالج “السيتكوم” الجديد، مواضيع لها علاقة بالعائلة وأيضا علاقات الصداقة، التي يمكن نسجها وتصير قوية.

يشار إلى أنه سبق أن تعاون الوالي مع شركة “عليان” التي يملكها المخرج نبيل عيوش، إذ شارك الوالي باعتباره ممثلا في أول فيلم روائي طويل لعيوش (مكتوب) سنة 1998.

إيمان رضيف