المرابط مدربا مؤقتا للزمامرة

فوهامي يكذب النادي ومفاوضات لعودة العلوي أو صابر

كلف عبد السلام بلقشور، رئيس نهضة الزمامرة، توفيق المرابط بالإشراف على تدريب الفريق، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد خلفا لخالد فوهامي، الذي تم الانفصال عنه بعد الهزيمة أمام حسنية أكادير.

ومن المنتظر أن يشرف المرابط على الحصص التدريبية، بمساعدة عصام بادة، مدرب الحراس.

وأنهى بلقشور تعاقده مع المدرب فوهامي، ومساعده إدريس السويط والمعد البدني سعيد عمار.

وأفاد بلاغ النادي”جاء فسخ عقد المدرب بعدما حصد الفريق ثلاث هزائم متتالية، فيما سيعلن عن اسم الربان الجديد الذي سيقود سفينة الصقور في غضون الأيام القليلة المقبلة”.

ومباشرة بعد نشر البلاغ رد المدرب فوهامي عليه بتدوينة كتب فيها “أنا الذي طلبت فسخ العقد، وليس العكس”، قبل أن يوجه انتقادات لاذعة للاعبين وبعض مساعديه في تصريح إذاعي.

وصار فوهامي ثاني مدرب يغادر الفريق هذا الموسم، بعد محمد العلوي الإسماعيلي، الذي دربه في ست مباريات، فاز في اثنتين على اتحاد طنجة ومولودية وجدة، وانهزم في ثلاث، وأقصي في كأس العرش على يد رجاء بني ملال.

وقاد فوهامي الفريق في ثلاث مباريات رسمية انهزم فيها كلها أمام الدفاع الحسني الجديدي، بهدف لصفر، والوداد الرياضي، بهدفين لواحد، وحسنية أكادير، بهدف لصفر.

ويحتل الفريق المركز الأخير في سبورة الترتيب بالقسم الأول برصيد ست نقط.

وأفاد مصدر مسؤول أن الرئيس يجري اتصالات مع بعض المدربين، في انتظار اختيار الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ولم يستبعد المصدر أن تتم الاستعانة بمحمد العلوي الإسماعيلي أو عبد الإله صابر.

حسن الرفيق (الزمامرة)