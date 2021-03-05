منافسو موتسيبي يعلنون الانسحاب

اجتماع ثان لتزكية الرئيس المرتقب في نواكشوط ولقجع حاضر

علمت «الصباح»، أن باتريس موتسيبي، المرشح الوحيد لرئاسة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، سيعقد اجتماعا بأعضاء مكتبه التنفيذي، السبت المقبل بنواكشوط، على هامش المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.

وكشفت مصادر مسؤولة أن موتسيبي سيجتمع بالمرشحين الثلاثة السابقين، وهم السنغالي أوغستين سانغور، والموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أنوما، من أجل المصادقة على توصيات اجتماع الرباط الأحد الماضي، وأسفر عن التوافق، حول مرشح وحيد باسم الوحدة الإفريقية.

وينتظر أن يزكي اجتماع نواكشوط موتسيبي رئيسا ل»كاف»، خلفا لأحمد أحمد، وسانغور، نائبا أول، وولد يحيى نائبا ثانيا، والإيفواري أنوما، مستشارا، فيما لن يطرأ أي تغيير على الموظفين الحاليين، بمن فيهم المغربي عبد المنعم باه، الذي سيحتفظ بمنصبه كاتبا عاما، على الأقل خلال الموسمين الأولين.

وسيكون فوزي لقجع، حاضرا في الاجتماع المقبل، إلى جانب المصري هاني أبو ريدة والنيجيري أماجو بينيك والغيني مامادو أنتونيو سواري.

ويأتي اجتماع نواكشوط لتحديد لائحة موحدة للمكتب التنفيذي ل»كاف»، الذي ينتظر أن يتعزز بوجوه جديدة، ووضع الترتيبات الأخيرة للانتخابات المقبلة في 12 مارس الجاري، والتي ستكون شكلية لا غير، بعد الاتفاق حول موتسيبي.

وسيستغل المرشحون الثلاثة هذا الاجتماع للإعلان عن انسحابهم رسميا من الترشح للرئاسة، وبالتالي تزكية موتسيبي رئيسا لولاية جديدة، إضافة إلى تزكية فوزي لقجع وهاني أبوريدة للانضمام إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن