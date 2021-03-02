أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “رائحة تبون في برلين” و”بوليس إسبان في شبكات لدعارة مغربيات”، ثم صفحة “الحدث” بعنوان “فيضانات تطوان تفضح المسؤولين”، وأيضا حوار مع الفنانة سعيدة شرف بعنوان “أحارب العصابة وحيدة”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “محاكمة ناهبي صفقات كورونا”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الإصابات تخيم على الأسود”.