عقوبات فاندربروك تستنفر لاعبي الجيش

أبعد الرحولي عن الفريق الأول والأيوبي يزكي قراراته

يعيش لاعبو الجيش الملكي حالة استنفار، بعدما فرض المدرب البلجيكي سفين فاندربروك عقوبات جديدة شملت بعضهم، جراء تراجع مستواهم.

وقرر فاندربروك إلحاق عماد الرحولي بالأمل، أول أمس (الاثنين)، ليصبح ثاني لاعب يبعد عن الفريق الأول، بعد محمد فكري.

وكشفت مصادر مطلعة أن فاندربروك سيواصل ملاحقة كل لاعب لا يقدم الإضافة المطلوبة، أو يتهاون في التداريب والمباريات.

وحسب المصادر نفسها، فإن فاندربروك حصل على الضوء الأخضر من أبوبكر الأيوبي، الرئيس المنتدب للجيش الملكي، من أجل تطبيق ما يراه مناسبا، في حق بعض اللاعبين، وأن العقاب سيشمل لاعبين آخرين.

وعلمت «الصباح» أن فاندربروك قرر فرض نظامه الخاص المعتمد على الصرامة والانضباط.

وينتظر أن يواجه الجيش الملكي اتحاد طنجة غدا (الأربعاء)، لحساب ثمن نهاية كأس العرش بجل لاعبيه الأساسيين، عدا محمد فكري وعماد الراحولي.

ع. ك