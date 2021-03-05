كواليس الفرق

الوداد الرياضي

اختارت جماهير الوداد الرياضي محمد أوناجم أفضل لاعب في مباراة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الأولى من مجموعات عصبة الأبطال، التي جرت الأحد الماضي.

وتفوق أوناجم، مسجل الهدف الأول، على أيوب الكعبي صاحب الهدف الثاني، ومؤيد اللافي، والذين تألقوا خلال المباراة، التي انتهت بأربعة أهداف لصفر لممثل المغرب.

نهضة بركان

يغيب أمين الكاس، لاعب نهضة بركان عن المباراة التي تجمع فريقه بالجيش الملكي، المقرر إجراؤها السبت المقبل، لحساب الجولة التاسعة من منافسات البطولة الوطنية، بعد أن منحه طبيب الفريق عشرة أيام راحة، بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرا. وغيبت الإصابة أمين الكاس عن مباراة المغرب الفاسي، أمس (الثلاثاء)، لحساب ثمن نهاية كأس العرش، ومن المقرر أن يلتحق بالمجموعة الأسبوع المقبل.

المغرب الفاسي

استدعت إدارة المغرب الفاسي، مدرب الفريق المقال عبد اللطيف جريندو، إلى مقر النادي، بغية تقديم الشكر له، على ما قدمه للفريق.

واختار مسؤولو «الماص» إقالة جريندو، بسبب سوء النتائج الأخيرة، وتعيين ميغيل غاموندي خلفا له، في ما تبقى من مباريات الموسم الرياضي الجاري.

اتحاد طنجة

حققت الفئات العمرية لاتحاد طنجة نتائج إيجابية أمام المغرب التطواني، في الديربيات التي لعبت نهاية الأسبوع الماضي.

وتفوقت فئة أقل من 19 سنة، لاتحاد طنجة، على المغرب التطواني بثلاثة أهداف لاثنين، فيما فازت فئة أقل من 17 سنة للفريق الطنجي على «الماط» بثلاثة أهداف لصفر، فيما تعادلت فئة أقل من 15 سنة بهدفين لمثلهما.

شباب المحمدية

عاد وليد غيلوف، لاعب شباب المحمدية، إلى تداريب الفريق، أول أمس (الاثنين)، بعد شفائه من الإصابة.

وغاب غيلوف عن المباريات الماضية لشباب المحمدية، وخضع لفترة تأهيل على يد المعالج الطبيعي أمين خويا، قبل حصوله على ترخيص للمشاركة في التداريب الجماعية أول أمس.