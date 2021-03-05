تحرير الأسعار … وقود الحرائق

زيادات في مواد أساسية تضرب القدرة الشرائية في زمن الجائحة

كشفت الزيادات الأخيرة في أسعار زيت المائدة والارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وتداعياتها على أسعار النقل والخدمات، الحاجة الماسة لإعادة النظر في دور مجلس المنافسة وآليات ضبط السوق، وحماية القدرة الشرائية، ومواجهة الاحتكار والأرباح الفاحشة. ولأن الأمر يتعلق بمواد أساسية بالنسبة إلى المواطن والاقتصاد الوطني، فقد أثار جدلا كبيرا انتقلت تداعياته إلى الفاعلين السياسيين والنقابيين والفرق البرلمانية، التي عجلت بمساءلة الحكومة، في موضوع ارتفاع أسعار الزيوت.

لهيب الأثمان يعيد نقاش التحرير إلى الواجهة

فرق برلمانية وأحزاب تطالب الحكومة بضبط المنافسة وحماية القدرة الشرائية

أعاد ارتفاع أسعار زيوت المائدة النقاش حول قرار التحرير الذي اتخذته الحكومات السابقة، في إطار تقليص الدعم المخصص لصندوق المقاصة، وفتح المجال أمام المنافسة بالنسبة إلى عدد من المواد.

ولأن الأمر يتعلق بمواد أساسية بالنسبة إلى المستهلك، وللاقتصاد الوطني، فإن قرار تحريرها، لم يحمل معه المنافسة المنشودة في الأسعار، كما كان مأمولا، بل فتح المجال أمام الشركات لمراكمة الأرباح، والارتهان إلى تقلبات الأسواق الخارجية بالنسبة إلى المواد الأولية، كما هو الحال اليوم بالنسبة إلى المبررات التي تقدمها شركات صناعة الزيوت لتبرير الزيادة بدرهمين في اللتر، أو شركات المحروقات التي باتت تستورد المنتوج المصفى، بعد إيقاف العمل بمصفاة سامير لتكرير المحروقات.

ومع الأزمة التي عصفت بالأسواق العالمية في ظل جائحة «كوفيد 19»، التي أثرت على المبادلات التجارية، باتت العديد من المواد معرضة للارتفاع في الأسعار، وتهديد الاستقرار الاجتماعي، خاصة بعد سحب عدد من المواد الأساسية من قائمة المواد المدعومة من قبل صندوق المقاصة، مثل الزيوت.

كما انتقلت معركة الزيوت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي أطلقت حملات تطالب بالمقاطعة، وإعادة التذكير بمعركة الحليب والمياه والمشروبات الغازية، والتي اضطرت شركاتها إلى التراجع عن الزيادة، ومحاولة إعادة الاستقرار إلى الأسواق، بعد الضربة التي تلقتها، بسبب حملة المقاطعة الواسعة التي وظفت فيها جميع وسائل التواصل.

وأمام التهديد الذي تشكله الزيادات المتتالية في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، سارع الفاعلون السياسيون والنقابيون إلى نقل موضوع الزيادات إلى قبة البرلمان، بتوجيه أسئلة إلى الحكومة.

وفي هذا الصدد، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الزيادة التي عرفتها أسعار الزيوت النباتية أضافت أعباء إضافية إلى جيوب المواطنين، مـنبــــها إلى أن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية من أهم المواد الأساسية بالنسبة إلى المغاربة، مطالبا بتدخل الحكومة لإيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المنــتـجين، لضبط ومراقبة الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسر والفئات المستضعفة.

وأكد رفاق نبيل بنعبدالله، أن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق أزمة اقتصادية واجتماعية مترتبة عن جائحة «كوفيد 19»، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا مع تسجيل فقدان آلاف مناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر.

وذكر الحزب المعارض للمناسبةٌ بالارتفاع الذي شهدته، أخيرا، أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، ما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، وإعمال كافة الآليات المتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها الأسر.

من جهته، دخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على خط ارتفاع أسعار زيوت المائدة، مؤكدا أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة لم تحترم حقوق المستهلك الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حمايته، ومن أهمها الحق في إخباره وحماية حقوقه الاقتصادية.

مساءلة مجلس المنافسة

طالب فريق “بيجيدي” رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بالسماع إلى رأي مجلس المنافسة حول مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وعدم لجوئهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار الزيوت. واستغرب فريق رئيس الحكومة، لما أسماه التوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن الزيادة، مؤكدا على ضرورة طلب رأي مجلس المنافسة، باعتباره مكلفا بتنظيم المنافسة الحرة وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها وكل الممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

برحو بوزياني