فتاح العلوي تتفقد مؤسسات للصناعة التقليدية بورزازات

قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أمس (الاثنين)، بزيارة تفقدية لعدد من مؤسسات الصناعة التقليدية بإقليم ورزازات.

وهكذا، زارت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بعامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، والمدير العام لدار الصانع، والمدير العام لمكتب تنمية التعاون، وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم وعدد من المنتخبين، مجمع الصناعة التقليدية تازناخت.

وقدمت للوزيرة شروحات حول هذه المنشأة التي من شأنها تشجيع إنتاج العديد من الصناعات التقليدية، لاسيما أنواع الزربية التي تزخر بها منطقة تازناخت بإقليم ورزازات.

وقالت نادية فتاح العلوي إن ورزازات تضم العديد من الأنشطة الخاصة بالصناعة التقليدية التي تتصف بحمولتها الثقافية الهامة، على رأسها الزربية القروية، وكذا صناعات تقليدية كالفخار والحلي والخشب الفني.

وأضافت الوزيرة أنه يوجد بالمنطقة أكثر من 28 ألف صانعة وصانع تقليدي، أغلبهم ينتمون لتعاونيات (أكثر من 87 تعاونية)، معظمها نسوية، خاصة في مجال الزربية القروية المعروفة دوليا ووطنيا.

وشددت على أن الوزارة تعمل على دعم هذا القطاع عبر إنجاز أوراش للبنية التحتية مع عدد من الشركاء بغية إحداث مواقع للإنتاج والعرض والتسويق، مضيفة أنه سيتم قريبا افتتاح مجمع الصناعة التقليدية بتازناخت الذي ستستفيد منه مجموعة من التعاونيات في المنطقة.