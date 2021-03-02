العربي يواصل حصد الألقاب

نال الدولي المغربي يوسف العربي مجددا، لقبا جديدا بالدوري اليوناني، رفقة أولمبياكوس، بعدما اختير أفضل لاعب أجنبي.

وساهمت الأهداف الكثيرة التي سجلها العربي رفقة فريقه، بتتويجه باللقب، في التصويت الذي شارك فيه صحافيون وعمداء الفرق.

وحطم العربي كل الأرقام القياسية رفقة ناديه، إذ سجل 46 هدفا في 80 مباراة لعبها رفقته، علما أنه التحق بأولمبياكوس في 2019، قادما إليه من الدحيل القطري.

ويسيطر العربي على صدارة ترتيب هدافي الدوري منذ موسمين، إذ أنهى الموسم الماضي ب 21 هدفا، فيما سجل خلال الموسم الرياضي الجاري 18 هدفا، على بعد أربع دورات من نهاية البطولة.