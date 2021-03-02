شجرة الأركان…محور اهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، لاعتماد مشروع قرار قدمه المغرب يرمي لإعلان يوم 10 ماي من كل عام، يوما عالميا لشجرة الأركان.

وتهدف هذه المبادرة إلى الاحتفاء بشجرة الأركان، الشجرة المستوطنة في المملكة المغربية، كعامل لتحقيق التنمية المستدامة، سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أو على الصعيد البيئي والثقافي، فضلا عن المجال الطبي وفن الطهي، على المستويين الوطني والدولي.

وسيكون إعلان اليوم العالمي لشجرة الأركان بمثابة اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة بجهود المملكة من أجل حماية وتثمين شجرة الأركان، كما سيعزز التعاون الدولي لدعم والحفاظ على المحيط الحيوي لأشجار الأركان والنهوض بهذا قطاع.

ويسلط هذا المشروع الضوء أيضا على الدور الرئيسي لقطاع الاركان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين المرأة لا سيما في الوسط القروي.