فاس مكناس: المصادقة على اتفاقيات شراكة بمبلغ 4، 4 مليار درهم

عقد مجلس جهة فاس مكناس، اليوم الاثنين، دورته العادية لمارس، التي خصصت لدراسة والمصادقة على سلسلة من الاتفاقيات ومشاريع الاتفاقيات المتعلقة بعدة قطاعات، بمبلغ إجمالي ناهز 4، 4 مليار درهم.

وتندرج عدد من الاتفاقيات المطروحة للمصادقة في إطار تنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والجهة، بينما تتصل أخرى بالقطاعات السوسيو اقتصادية والثقافية والفلاحية والبيئية والرياضية فضلا عن البنيات الاساسية والتكوين والتعليم والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي.

وتهم هذه الاتفاقيات الاقتصاد ب 169، 1 مليار درهم (ضمنها مساهمة للجهة ب 892 مليون درهم)، البنيات الأساسية (5، 524 مليون درهم)، التكوين، التعليم والتشغيل (695 مليون درهم)، الرياضة (8، 510 مليون درهم) والثقافة (65، 118 مليون درهم).

وفي المجال البيئي، تم اعتماد اتفاقية شراكة بمبلغ 40 مليون درهم لانجاز وحدة لمعالجة مخلفات الزيتون.

وبخصوص مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالعقد البرنامج، فتتصل بتهيئة المجاري المائية في جماعات اقليم بولمان وانشاء سوق نموذجي للمنتجات الفلاحية المحلية في تازة واحداث وتجهيز سوق للماشية بتيمحضيت وبناء وحدة عصرية لتخزين البصل بفاس مكناس وتطوير القطاع الرياضي في الجهة.

كما تشمل الاتفاقيات تثنية وتوسيع عدة طرق بصفرو وافران والحاجب واحداث منطقة للتسريع الصناعي بالجهة وتكنوبارك بفاس وقطب ثقافي ومركز جهوي للتكوين والتواصل ومركز لترويج وتسويق منتجات النحاس بالحي الحرفي لعين النقبي.

وتتعلق بعض الاتفاقيات ببرنامج تنمية السياحة البيئية والثقافية وبناء وتجهيز 5 مراكز للقرب لتثمين السياحة الجبلية واحداث حاضنة جهوية للمشاريع ومعهد للتكوين في مهن الماء والتطهير والبيئة وبناء وتأهيل داخلية و5 مراكز للتكوين المهني.

(و م ع)