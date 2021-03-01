بوريطة يوقف الاتصالات مع السفارة الألمانية بالرباط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون، تعليق التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط، والمنظمات الألمانية المتعلقة بها.

وأبلغ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بهذا القرار في رسالة، بررت السبب ب”سوء التفاهم العميق” مع ألمانيا، في قضايا أساسية للمغرب.

وطالب بوريطة في رسالته إلى كل الوزارات، بإنهاء أي اتصال مع السفارة الألمانية بالرباط، وباقي المنظمات الألمانية المرتبطة بالسفارة نفسها.