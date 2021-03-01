أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الثلاثاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الثلاثاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “رصاص الجنرالات لسحق الحراك” و”تحقيقات حول اختفاء قنينة لقاح”، ثم “خاص” بعنوان “اندلاع الثورة الاجتماعية”، وكذلك صفحة تحمل عنوان “حرية التعبير…فيتو التحفظ”، وأيضا صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “صفقات وهمية للنصب على رجال أعمال”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “رقم قياسي جديد للوداد”.