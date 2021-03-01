الكركرات.. المصادقة على 14 مشروعا بقيمة 574 مليون درهم

صادق مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، اليوم الاثنين بالكركرات، خلال أعمال دورته العادية لمارس الجاري، على عقد برنامج بين الدولة والجهة يهم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لبرنامج التنمية الجهوية برسم 2020-2022.

ويهدف هذا العقد – البرنامج، الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 574 مليون درهم، على الخصوص، إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية لأقاليم الجهة، ودعم التنافسية الاقتصادية، وتقوية البنية التحتية الطرقية، وتعزيز التعليم العالي.

وتميزت هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد، عبد الرحمان الجوهري، بالمصادقة على 14 مشروعا وبرنامجا يندرج في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، موزعة على ثلاثة محاور هي “جاذبية المجال”، و”التنافسية الاقتصادية”، و”الإدماج الاجتماعي”.

(و م ع)