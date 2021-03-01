بورصة البيضاء تغلق تداولاتها على انخفاض

سجلت بورصة البيضاء انخفاضا في نهاية تداولات، اليوم الإثنين، متأثرة بالأداء السلبي لقطاعات “الترفيه والفندقة ” و” الهندسة والتجهيزات الصناعية”.

فعند الإغلاق، استقر مؤشر مازي (الذي يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم) عند 11.352,03 نقطة،( ناقص 0,05 في المائة )، فيما تراجع “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,09 في المائة إلى 925,40 نقطة.

وبدوره، خسر ماديكس (مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) 0,06 في المائة مسجلا 9.243,24 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية ، تراجع مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,32 في المائة، ليستقر عند 10.395,19 نقطة، في حين خسر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” 0,01 في المائة، مستقرا في 9.720,63 نقطة.

وبالمقابل، ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,19 في المائة، إلى 860,36 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي، أنهت 9 مؤشرات تداولات اليوم على أداء سلبي ، مقابل 5 مؤشرات على أداء إيجابي ، في حين ظلت 10 مؤشرات مستقرة .

وسجل قطاع الترفيه والفندقة ( ناقص 3,87 بالمائة )، كما سجل قطاع الهندسة والتجهيزات الصناعية ( ناقص 1,57 بالمائة ).

وفي المقابل بصمت قطاعات ، شركات الاستثمار العقاري على أداء جيد ( زائد 0,58 بالمائة)، والأبناك ( زائد 0,35 بالمائة)، والاتصالات ( زائد 0,29 بالمائة).

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 3,85 مليار درهم، تمت جلها في السوق المركزي، بينما بلغت رأسملة البورصة حوالي 585,72 مليار درهم.

وبشأن أقوى الارتفاعات ، سجلت Sonasid ( زائد 3,99 في المائة، 369,85 درهم)، إلى جانب Alliances (زائد 3,52 في المائة ، 35,30 درهم )، وJet Contractors (زائد 2,70 في المائة، 228 درهم) ، و Microdata ( زائد 1,26 بالمائة، 675 درهم )، و Immorente Invest ( زائد 1,23 بالمائة ، 93,74 درهم ).

في حين سجلت أقوى الانخفاضات لدى Stroc Industries (ناقص 3,95 في المائة، 17,53 درهم)، و Res Dar Saada ( ناقص 3,93 في المائة، 27,86 درهم)، و Risma

(ناقص 3,87 في المائة، 108 درهم) ، وM2M Group ( ناقص 2,09 بالمائة ، 870,20 درهم )، وCosumar ( ناقص 1,58 بالمائة ، 230,20 درهم ).

(و م ع)