الفتح الرياضي يتفوق على أولمبيك آسفي

تفوق فريق الفتح الرياضي على مضيفه فريق أولمبيك آسفي 1-0، في اللقاء الذي جمعما ،اليوم الأحد، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الثامنة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف الفريق الرباطي المهدي الباسل (د 22).

وارتقى فريق الفتح ،عقب هذا الفوز، من المركز الرابع عشر إلى الرتبة الحادية عشرة برصيد تسع نقط، فيما ظل فريق أولمبيك آسفي ،مؤقتا، في المركز الثالث إلى جانب أندية نهضة بركان والمغرب الفاسي ويوسفية برشيد، بمجموع 11 نقطة.

(و م ع)