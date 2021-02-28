مراكش .. تثبيت أول تلسكوب لاسلكي على الصعيد الوطني

أضحى المركز الثقافي “أطلس غولف” يتوفر على تلسكوب لاسلكي، الأول من نوعه على الصعيد الوطني.

وسيعنى هذا التلسكوب بالتقاط موجات الراديو المنبعثة من الشمس، ومناطق تكوينات النجوم، ونواة المجرات وكذلك الدراسات الكونية، وغيرها من الظواهر الفلكية.

وبفضل هذا الجهاز، ينفتح أمام المتخصصين في المجال الفلكي بالمغرب حقل جديد في العلوم الفضائية.

وينضاف هذا التلسكوب إلى أدوات وأجهزة فلكية أخرى للرصد الموضوعة رهن إشارة الجمهور من قبل هذا المركز الثقافي.

ويتوفر المركز الثقافي “أطلس غولف” على عدد من الأجهزة لرصد الأجرام السماوية، من ضمنها أكبر تلسكوب في المغرب (تلسكوب قطره 600 مم)، بالإضافة إلى تلسكوبين آخرين، أحدهما بقطر 350 ملم والثاني بقطر 355 ملم، ومنظار “كورونادو” لرصد تحركات الشمس.