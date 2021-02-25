التعثر يهدد حملة التلقيح

“أسترازينيكا” ترفع شعار “الصبر مطلوب” وتأخر “سينوفارم” ينذر بأزمة جرعات في المستقبل

بعدما تنفس المغاربة الصعداء، واطمأنوا لسير الحملة الوطنية للتلقيح، ظهرت مؤشرات جديدة يمكن أن تنسف كل الجهود، وتعيد الحملة الوطنية إلى نقطة الصفر، ومن المرتقب أن تواجه منظومتنا الصحية أزمة جرعات في المستقبل القريب.

وبدأت المخاوف تستبد بالمغاربة، بعد إشعار صادم لمصنع اللقاحات الهندي، الذي ينتج لقاح «أسترازينيكا»، تأسف فيه لشأن الدول المستوردة للقاح، وقال إن المصنع سيوجه قدرته الإنتاجية إلى السوق الهندية الداخلية، التي لها احتياجات ضخمة من الجرعات، داعيا كافة الدول إلى التحلي بالصبر.

وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد «سيريوم» في الهند، أكبر صانع للقاحات في العالم، والذي يستورد منه المغرب لقاح «أسترازينيكا»، في تدوينة على موقع «تويتر»، «أعزائي شعوب دول وحكومات العالم، بما أنكم تنتظرون إمدادات الحماية من فيروس كورونا، فإني أطالبكم بتواضع، أن تكونوا صبورين، لأن معهد «سيريوم» في الهند، وجه أولوياته الإنتاجية للاحتياجات الضخمة للهند، من أجل إرساء نوع من التوازن بين احتياجاته واحتياجات باقي دول العالم، إننا نقوم بكل ما في وسعنا».

وبهذا الإشعار الصادم، تصبح الشحنات المتبقية للمغرب في الهند، في خبر كان، إذ لا تزال في ذمة الشركة 19 مليون جرعة، بعد توصله فقط بـ 6 ملايين، خاصة أن احتياجات الهند كبيرة جدا، من الصعب توفيرها في الأشهر المقبلة، إذ أن الطاقة الإنتاجية لهذا المعهد لا تتجاوز في أحسن الأحوال، مليارا ونصف المليار جرعة بشكل سنوي، بينما سكان الهند يتجاوزون مليار مواطن.

ويعتبر تعثر حملة التلقيح، وانقطاع التوصل بالإمدادات، أسوأ سيناريو يمكن أن تواجهه المنظومة الصحية، لأن الملقحين لن يستفيدوا من جرعتهم الثانية، ويمكن أن يصابوا بالفيروس خلال تلك المدة، وآنذاك ستضرب كافة الجهود في الصفر. ولا يمكن استبعاد هذا الحادث، لأنه وقع في منظومات صحية لدول متقدمة جدا، أبرزها كندا، التي تعرضت حملتها للتعثر. وكان من المتوقع أن يواجه المغرب مثل هذه المواقف الحرجة، لأنه في الأصل لم يوقع عقده مع الشركة على أساس الاستفادة من لقاح الهند، بل كان مقررا أن يستفيد من لقاحات تنتجها الشركة البريطانية في روسيا، لكن بعد مواجهته لبعض التعقيدات، اضطر إلى اللجوء إلى الهند، وطلب الاستفادة من إنتاج هذا المصنع الذي ينتج اللقاح نفسه، بعد مفاوضات كبيرة، لأن الطاقة الاستيعابية للمصنع ليست كبيرة لتغطية حاجيات أسواق كثيرة.

وما زاد حدة المشكل، هو الغموض الذي يشوب صفقة المغرب مع حكومة الصين، التي لم تزود المغرب إلى حدود الساعة إلا بمليون جرعة، في وقت وجب عليها أن تزود المملكة، بـ 40 مليون جرعة، لأن صفقة اللقاحات المغربية، ستوفر 65 مليون جرعة، من بينها 25 مليون جرعة من اللقاح البريطاني.

وهناك شح كبير بخصوص المعلومات الواردة من الصين، حول المدة التي يمكن لها أن تفي فيها بالتزاماتها في تزويد المملكة بحاجياتها، إذ أن المسؤولين المغاربة أيضا، يتحاشون الحديث عن هذا اللقاح، ويذكرون فقط اللقاح البريطاني، وهذه مؤشرات أخرى، على أن اللقاح الصيني متعثر أيضا، رغم أنه الخيار الوحيد، الذي تبقى للمغرب من أجل إنقاذ حملته الوطنية للتلقيح.

عصام الناصيري