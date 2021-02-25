“الطاس” يودع المسابقة

خيب الاتحاد البيضاوي آمال جماهيره، بإقصائه من كأس الكنفدرالية الإفريقية “كاف”، أول أمس (الأحد)، على يد نكانا الزامبي، رغم فوزه بملعب محمد الخامس بالبيضاء، بهدفين لواحد، علما أنه انهزم في الذهاب بهدفين لصفر.

وكان ممثل المغرب الثالث في المسابقة القارية في طريقه لضمان تأهل تاريخي لدور المجموعات، بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين، من تسجيل محمود بنتايك وأيمن ديراني، غير أنه تلقى هدفا قاتلا من الفريق الزامبي، في الدقيقة 58.

وقال عبد الرحيم طالب، مدرب “الطاس”، إن التجربة خانت لاعبيه، مبرزا أن الفريق البيضاوي يتوفر على لاعبين جيدين، وواجه بطل زامبيا وأحرجه، موضحا أنه سيسعى للتركيز على بطولة القسم الثاني، لإخراج الفريق من الرتبة الأخيرة.

ع. د