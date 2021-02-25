الرجاء يتأهل ويضمن 250 مليونا

50 مليونا من الجامعة للفريق الأخضر وفاخر أكبر مستفيد

ضمن الرجاء حصوله على 250 مليونا من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعدما تأهل إلى دور المجموعات لكأس «كاف»، أول أمس (الأحد)، على حساب الاتحاد المنستيري التونسي، بعد اللجوء للضربات الترجيحية، إثر خسارته بهدف لصفر في الإياب، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها ممثل المغرب في الذهاب بالبيضاء.

وسيستفيد الفريق الأخضر من منحة تأهله، من خلال تحويلها لمدربه السابق امحمد فاخر، الذي لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي «طاس»، لاستخلاص مستحقاته العالقة، التي بلغت 520 مليونا، كما سينال الرجاء 50 مليونا من الجامعة الملكية لكرة القدم، نظير تأهله.

ورغم التأهل، تعرض بعض لاعبي الرجاء والمدرب جمال سلامي، لانتقادات كبيرة.

وتلوم جماهير الرجاء، مدرب الفريق، بسبب كثرة تغيير التشكيلة في مباريات هامة، على غرار مباراة الجيش الملكي الأخيرة في البطولة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وشهدت المباراة تألق الحارس أنس الزنيتي، الذي تصدى لضربتين ترجيحيتين، مقابل تضييع عبد الإله الحافظي لواحدة.

ومنح لقب رجل المباراة للزنيتي، الذي قدم أداء جيدا، رغم تلقيه الهدف الوحيد في الدقيقة 39، فيما سجل ضربات الترجيح للرجاء سفيان رحيمي وسند الورفلي وعمر العرجون وزكرياء الوردي وعبد الإله مدكور وبين مالانغو.

تصريحات

سلامي: خضنا مباراة صعبة

قال جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، إن المباراة كانت صعبة أمام فريق قدم مستوى رائعا، مبرزا أن الاتحاد المنستيري استحق أكثر من الإقصاء، غير أن القانون يعطي التأهل لفريق واحد.

وأوضح سلامي في تصريح بعد المباراة أن قوة الرياح أثرت سلبا على اللاعبين، مبرزا أن الرجاء فريق كبير، وكان لا بد من حضوره في مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وهنأ مدرب الرجاء لاعبيه، بعد القتالية التي أظهروها خلال المباراة، رغم تأجل الحسم إلى الضربات الترجيحية، التي منحت التفوق للفريق الأخضر.

الشابي: أحرجنا الرجاء

قال سعد جردة الشابي، مدرب الاتحاد المنستيري، إن فريقه واجه منافسا قويا، يملك إمكانيات هائلة، أكبر من المنستير، لكن لاعبيه أحرجوا المنافس وقدموا مستوى جيدا.

وأوضح الشابي في تصريح بعد المباراة، أن كرة القدم لا تعني بالضرورة التوفر على أموال طائلة، بل تعتمد على العمل الجاد والمستمر، مضيفا أن خسارة الاتحاد المنستيري لا تعني أن الكرة التونسية توجد في أزمة.

وأوضح الشابي أن لاعبيه لعبوا بطريقة جيدة أمام الرجاء، وتمكنوا من التقليل من قوة ممثل المغرب، مبرزا أن المنستير اكتسب خبرة رغم الإقصاء، وأنه ينافس على مسابقات أخرى يمكنه الذهاب فيها بعيدا.

العقيد درغام