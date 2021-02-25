“الماص” يعجز عن الفوز

شبيل: أطلب من جمهور الحسنية منحنا بعض الوقت

لم يتمكن المغرب الفاسي من الفوز أول أمس (الأحد)، حين استقبل بميدانه حسنية أكادير (0-0)، لحساب الدورة السابعة من منافسات القسم الأول، بملعب الحسن الثاني.

وقدم المغرب الفاسي أداء محترما، وصنع ثلاث فرص حقيقية للتسجيل عن طريق محمد الفقيه، لكن المهاجمين لم يحسنوا استغلالها، خصوصا أيوب الكحل وعلاء الدين أجراي.

وخلال الشوط الثاني تحسن أداء الحسنية، الذي كاد أن يفتتح النتيجة في مناسبتين، عن طريق عبد الرحيم مقران ومالك سيسي، لولا تصدي الحارس أيمن مجيد، فيما رد المغرب الفاسي على محاولات خصمه حسنية أكادير بتسديدتي الفقيه وأجراي.

وكاد الحسنية أن يخطف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، من ضربة خطأ ثابتة نفذها المهدي أوبيلا بشكل جيد، وأبعدها مجيد بصعوبة، محافظا على نظافة شباكه.

وعرفت المباراة في دقائقها الأخيرة احتجاجات على الحكم نور الدين الجعفري، من قبل لاعبي الحسنية، مطالبينه بإشهار الورقة الحمراء لمدافع المغرب الفاسي يوسف أكردوم، بدل الصفراء.

وصرح منير شبيل، مدرب حسنية أكادير، أن فريقه كان يطمح للعودة بثلاث نقاط من قلب فاس، بعد تعادله الأخير بميدانه أمام المغرب التطواني، لكنه راض عن أداء لاعبيه.

وأضاف شبيل “أرجو من جماهيرنا أن تمنحنا قليلا من الوقت، لأننا في الطريق الصحيح، وأداؤنا يتطور من دورة لأخرى”.

جريندو: نعاني مشاكل في الهجوم

تأسف عبد اللطيف جريندو، مدرب المغرب الفاسي، على ضياع نقاط المباراة، معتبرا أنه كان بإمكان فريقه تسجيل هدف السبق مبكرا في الشوط الاول.

وأضاف جريندو “للأسف يلزمنا العمل أكثر، خصوصا على الشق الهجومي، إذ لا نستطيع تسجيل أهداف كثيرة خلال مبارياتنا. سنحاول التعويض في المباراة المقبلة، وتحقيق فوز نحن في أمس الحاجة إليه”.

وأكد جريندو “جميع اللاعبين كانوا في المستوى وقدموا أداء محترما.بصراحة الرتبة الخامسة حصيلة إيجابية”.

خالد المعمري (فاس)