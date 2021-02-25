ضرار يصدر “استيهامات العاشق الأوحد”

صدر، أخيرا، للشاعر نور الدين ضرار، منجز شعري، اختار له العنوان التالي : “استيهامات العاشق الأوحد – إيروتيكا من بدء الكون للصدر الأعظم”، عن منشورات ورشة بالدار البيضاء، ومن طبع : مطبعة ووراقة بلال بفاس.

ويتكون هذا الإصدار الشعري، من تسع وستين صفحة، من الحجم المتوسط. ويضم بين طياته ثلاث عشرة قصيدة، عنوان أولاها: “قبل الخطيئة”، وآخرها “البكاء على الصدر الأعظم”. يقول صاحب “هلوسات خارج التغطية”، في مقطع شعري، من أضمومته الجديدة: “حتى/ قبل أن تكون/ هذي الأرض عالقة/ بأهداب السماء/ كنا معا في سفر الغيب/ ببال الله/ خاطرة ملهمة..”

وصدرت لنور الدين ضرار، مجاميع متعددة في الشعر وفن الهايكو، وترجمات فكرية وأدبية متنوعة، في التصوف والشعر والرواية وأدب الطفل.

خالد العطاوي