المحمدية يقرب السكتيوي من الإقالة

بنهاشم: عشنا أسبوعا صعبا وهيأنا اللاعبين نفسيا للمباراة

ذكرت مصادر متطابقة أن النتائج السلبية لنهضة بركان قد تعصف بالمدرب طارق السكتيوي، الذي لم يعد يلقى الإجماع داخل مكونات الفريق.

وتعثر نهضة بركان من جديد بتعادله بميدانه أمام شباب المحمدية بهدف لمثله، أول أمس (الأحد)، بعد أسبوع من هزيمتـــه أمام يوسفية برشيد.

وقال مصدر مسؤول إن المكتب ينتظر الضوء الأخضر من فوزي لقجع، لاتخاذ قرار بشأن مصير المدرب، الذي كان مرشحا لمغادرة الفريق نهاية الموسم الماضي.

وذكر السكتيوي، في تصريح صحافي، عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه بشباب المحمدية، أنه سيحاول تجهيز لاعبيه لتصحيح الوضع، وتحقيق نتائج إيجابية.

وكشف السكتيوي أنه واجه فريقا قويا يصعب هزمه، وختم «ليس مسموحا لفريق بقيمة نهضة بركان أن ينهزم أمام يوسفية برشيد، ولست مقتنعا بنتيجة المباراة، أما بالنسبة لمباراة شباب المحمدية، فكنت أتوقع أن تكون قوية”.

وتابع “أهدرنا العديد من الفرص، وكان علينا حسم النتيجة في الشوط الأول. أشكر اللاعبين على طريقة تعاملهم مع المباراة”.

من جهته، قال أمين بنهاشم، مدرب شباب المحمدية، “توقعت مباراة قوية، بعد نتيجة الدورة السابقة أمام مولودية وجدة، التي أثرت على اللاعبين. عشنا ضغطا كبيرا، وعملنا طيلة الأسبوع الماضي على تهييء اللاعبين نفسيا، بتعاون مع المعد النفسي، وحفزناهم بجميع الوسائل”.

وقال “ضغطنا على الفريق البركاني، لكن لم نستطع تسجيل أكثر من هدف. عموما أنا راض عن النتيجة”.

عبدالرزاق بونشوشن (بركان)