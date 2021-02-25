جماجم وعظام بشرية “تتجول” بالبيضاء

لم تكن السلطات العمومية بعمالة ابن امسيك تتوقع أن قرارا لإغلاق طريق جانبي بوسط حي سكني، سيتحول إلى كابوس، حين وجدت نفسها أمام ركام من الجماجم والعظام البشرية البالية التي لا يعرف، أحد هويتها إلى حد الساعة، وهل يتعلق الأمر ببقايا مقبرة قديمة، أو بمدفن جماعي «سري».

وتحول حي الوحدة شبه العشوائي بمنطقة السالمية 2 بمقاطعة سباتة، زوال أمس (الأحد)، إلى محج لأنواع الأجهزة الأمنية ومصالح العمالة التي حلت بالمكان لمعاينة عدد كبير من الجماجم والعظام عثر عليها بالصدفة بشحنة للتراب قادمة من مكان ما قرب ميناء البيضاء.

وبينما كان بعض السكان يحتجون على قائد الملحقة الإدارية 62 بسبب قرار إغلاق طريق جانبي يستعمله قاطنون حي الوحدة للمرور إلى طريق مواز للطريق السيار القريبة من أحد الفضاءات التجارية الكبرى، كان عمال شاحنة يلقون بالشحنة الأولى من أتربة طلبتها السلطات العمومية لإنجاز هذه المهمة.

وعلى بعد خطوات من مكان الاحتجاج، كان عمال تابعون للإنعاش الوطني ينتظرون الإشارة من رجل السلطة للبدء في إغلاق الطريق الواقع قرب ثلاثة مساكن صدرت في حقها قرارات بالإفراغ، وهو الطريق نفسه الذي ضبطت بجانبه شاحنة محملة بكميات من الحشيش قبل أيام. بدا الجميع على أعصابه في تلك اللحظة، مخافة اندلاع أحداث عنف، أو مواجهات، إذ كان رجال السلطة يبذلون مجهودات كبيرة لإقناع السكان بجدوى قرار الإغلاق، قبل أن يأتي نداء النجدة من مواطن كان يصيح بأعلى صوته، وهو يشير إلى آثار عظام جماجم وسط شحنة التراب.

توجه القائد ومساعدوه إلى حيث يقف الرجل، وتقدم أحدهم من الشحنة وكشف عن مزيد من العظام والجماجم، فتوقف كل شيء إلى حين حضور رجال الأمن والشرطة العلمية للقيام بعملها.

وكشفت المعطيات الأولية أن شحنة الأتربة قادمة من أحد أوراش الحفر قرب ميناء البيضاء، حيث توجهت شاحنة ورافعة تابعتان للعمالة، وتكلفتا بشحن المخلفات، ونقلها إلى السالمية، فلم ينتبه أحد من العمال إلى وجود عظام وبقايا جماجم وسط البقايا نفسها.

وفور الانتهاء من عمليات حصر العظام والجماجم، توجهت عناصر الأمن والشرطة العلمية إلى مكان الورش، إذ رجحت مصادر «الصباح» فرضية وجود مقبرة قديمة في المكان لم ينتبه إليها من قبل عمال الورش.

في الوقت نفسه، يجري البحث في فرضيات أخرى، لها علاقة بمقبرة جماعية ناتجة عن جرائم قتل حدثت في فترات سابقة، وهو الاحتمال الذي يمكن التأكد منه بإخضاع أجزاء من العظام والجماجم إلى التحليل المخبري.

يوسف الساكت