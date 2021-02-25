المغرب الفاسي يقدم مدربه الجديد الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي

قدمت إدارة نادي المغرب الفاسي لكرة القدم، مساء الأربعاء بفاس، المدرب الجديد للفريق الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي.

وقال غاموندي، في المؤتمر الصحافي، إنه على معرفة كبيرة بتاريخ المدينة العريقة لفاس، وبألقاب وأمجاد فريق المغرب الفاسي، مشيرا إلى أن مشروعه لقيادة الفريق يتضمن أهداف طموحة.

وتعهد المدرب الأرجنتيني بإكمال مسيرة تألق الفريق الأصفر وإعادة وهجه على الصعيد الوطني والقاري، مشددا على أن مهمته تتجلى على وجه الخصوص في تقديم عروض تعكس هوية وفلسفة لعب الفريق الذي فاز بألقاب عديدة.

ومن جهته، قال اسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي لكرة القدم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن اختيار المدرب الجديد يأتي في سياق العمل من أجل استرجاع الفريق لأمجاده ووضعه على سكة الألقاب”.

وأكد أن تعاقد الفريق مع المدرب الأرجنتيني خلفا للإطار الوطني عبد اللطيف اجريندو، يواكب طموحات جديدة ورؤية للمضي أبعد من تحقيق الصعود السنة الماضية.

وأثنى اسماعيل الجامعي على المدرب السابق عبد اللطيف اجريندو وطاقمه التقني المساعد، حيث استطاع قيادة الفريق للعودة لأجواء المنافسات القوية.

وقدم الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي طاقمه المساعد الذي يتكون من طارق شهاب، مساعد مدرب، والمستشار والخبير في التغذية الرياضية صلاح الدين حدو.

يذكر أن غاموندي سبق أن أشرف على تدريب فريق حسينة أكادير والوداد البيضاوي.

(و م ع)