“طقوس الحانات” ضمن التراث الفرنسي

قدّمت جمعية فرنسية إلى وزارة الثقافة اقتراحاً بإدراج طقوس الحانات الفرنسية الصغيرة (بيسترو)، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لفرنسا.

وجاء هذا المقترح تحت عنوان “فن العيش الخاص بالحانات”، ومن المفترض أن تبت وزارة الثقافة هذا الطلب في الأسبوع الجاري.

وأوضح آلان فونتين رئيس جمعية الاعتراف بفن العيش الخاص بالحانات الصغيرة والمقاهي في فرنسا باعتبارها تراثا ثقافيا غير مادي، أن الاقتراح “لا يتناول الحانة بحدّ ذاتها، لكنه يتمحور على إعطاء صفة التراث الثقافي غير المادي لفن العيش الخاص بهذه الحانات”.

ويأتي طلب الجمعية التي تأسست قبل 3 سنوات، في وقت تركت جائحة كوفيد-19 أثراً سلبياً عميقاً على فن العيش، بسبب تدابير الإقفال العام المستمرة منذ أشهر.

وجمعت عريضة عبر الإنترنت لدعم الطلب نحو 13 ألف توقيع.

زجاجات سكر تغلق مطار شتوتغارت

تم إغلاق مطار “شتوتغارت” في ألمانيا، لعدة ساعات، بسبب زجاجات تحتوي على سكر وطحين ومسحوق خبز.

كما تم تعليق حركة قطارات الطرام مؤقتا، وتسببت في إطلاق العملية واسعة النطاق زجاجتان تحتويان على مادة غير معروفة تم اكتشافهما في منطقة تسجيل الوصول بالمطار. وقامت قوات الشرطة بتفتيش المطار بالكامل، حيث عثرت على 6 زجاجات بلاستيكية أخرى في سلة قمامة.

وبعد الفحص، اتضح أن الزجاجات تحتوي على مواد تتعلق بمكونات غذائية.

وبعد ذلك تم العثور على الرجل الذي تركها أو تخلص منها قبل سفره، وفقا للتحقيقات الأولية.

وحسب البيانات، تأخذ الشرطة الواقعة على محمل الجد، وتجري تحقيقا في خلفياتها.

فحوص كورونا مسروقة للبيع

ذكرت صحيفة بريطانية أن لصوصا تمكنوا من سرقة الآلاف من اختبارات فيروس كورونا السريعة، وعرضوها للبيع على الأنترنت. وأشارت صحيفة “ميرور”، إلى أنه عثر على صناديق تضم هذه الاختبارات على موقع “إي باي” التجاري الإلكتروني و”فيسبوك” وغيرهما.

ووصل سعر الصندوق، الذي يضم العديد من الفحوص، إلى 400 جنيه أستراليني (560 دولارا).

وكانت هذه الاختبارات، التي تعطي نتائج خلال 15 دقيقة، مخصصة للفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن.

وسارع موقع “إي باي” إلى حذف هذه الاختبارات من قائمة المبيعات فيه، لكن الصحيفة قالت إنها تمكنت من شراء 50 اختبارا من بائعين من برمنغهام.