حكام من بوتسوانا والكامرون للأسود

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن الطاقمين التحكيميين لمباراتي المنتخب الوطني ضد موريتانيا وبوروندي.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الأسود وموريتانيا في 26 مارس المقبل، لطاقم تحكيم من بواتسواناـ بقيادة جوشوا بوندو، بمساعدة موكوموتسي موراكيل وأوكيديتسي كيتسيوب، فيما عينت طاقم تحكيم من الكامرون، لقيادة مباراة المنتخب وبوروندي في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون.

ويتكون الطاقم التحكيمي من نكوا بليز يوفن حكما للوسط، بمساعدة رودريغ مينيي ورونالد بيجوه، علما أن المباراة ستلعب في 30 مارس المقبل، بداية من الثامنة، بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

نور الدين الكرف