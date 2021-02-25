كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

يستأنف الرجاء الرياضي تداريبه، اليوم (الثلاثاء)، استعدادا لمواجهة اتحاد طنجة، بعد غد (الخميس)، لحساب الجولة السابعة من البطولة.

ومن المنتظر أن يقيم الطاقم الطبي حالة متولي الصحية، قبل السماح له بالانضمام للتداريب الجماعية، إذ سيحسم في أمر مشاركته أمام طنجة، غدا (الأربعاء).

الوداد الرياضي

جاءت نتائج المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الوداد الرياضي، أول أمس (الأحد)، سلبية من فيروس كورونا، قبل مواجهة بيترو أتلتيكو اليوم (الثلاثاء).

ومن المقرر أن يخضع الفريق لتحاليل جديدة للكشف عن الفيروس، فور وصوله لبوركينا فاسو، لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الأولى من مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

الفتح الرياضي

أخضع الفتح الرياضي لاعبه الليبي أنيس سلتو، إلى الفحص بالأشعة، للتأكد من عدم تعرضه لإصابة بالغة، قد يكون لها تأثير عليه مستقبلا، بعد أن شعر بآلام في الرجل، خلال مباراة يوسفية برشيد السبت الماضي. وعلمت «الصباح»، أن الطاقم الطبي قرر عدم المغامرة بسلتو، خوفا من تعرضه لشد عضلي، قد يبعده عن الفريق في المباراة المقبلة أمام أولمبيك آسفي، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثامنة.

الجيش الملكي

غاب عبد الإله عميمي، عن صفوف فريقه الجيش الملكي، أمام مولودية وجدة، السبت الماضي، لحساب الدورة السابعة من البطولة، لاختيارات المدرب سيفن فاندربروك.

واستأنف الفريق العسكري التداريب الجماعية، أمس (الاثنين)، بحضور جميع اللاعبين، استعدادا لمباراة شباب المحمدية الجمعة المقبل، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن الدورة الثامنة من منافسات البطولة.