“البام” يفتح قوائم الترشح

فتح الأصالة والمعاصرة ملف الترشيحات الرسمية من مراكش، حيث حسم في وكلاء القوائم التي سيدخل بها غمار المنافسة في التشريعيات المقبلة، فقد وقع الاختيار على ترجيح كفة النساء، والأطر والكفاءات الموزعة في المحاماة والطب والاقتصاد. وعلمت «الصباح» أن مسؤولي الأصالة والمعاصرة بمراكش حسموا أمر وكلاء قوائهم للانتخابات التشريعية المقبلة، وتقرر أن تتصدر فاطمة الزهراء المنصوري، العمدة السابق والبرلمانية عن الدائرة نفسها، ورئيسة المجلس الوطني، قائمة «الجرار» بالدائرة التشريعية مراكش المدينة – سيبع.

وتقرر كذلك أن تتصدر الشابة فاطمة الزهراء بن الطالب، عضو مجلس المستشارين، والشاب الدكتور طارق حنيش، رئيس هيأة الأطباء بمراكش، اللائحتين التشريعيتين «كليز-النخيل» و»المنارة». ونظمت الأمانة العامة الإقليمية للحزب بالحسيمة لقـاء شبابيا تواصليا، حول موضوع قراءة في مؤلف: «الأصالة والمعاصرة .. حزب المواقف»، أطرته لينــا عثمان، المناضلة في صفوف الحزب بالجهة، والحاصلة على الماستر في القانون الخاص، ودارت فعالياته بقاعة الاجتماعات التابعة للمقر الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة.

واستعرضت عثمان أهم المراحل التي مر منها الحزب منذ لحظة التأسيس إلى يومنا هذا، أي منذ العام 2008 إلى 2021، وبمعنى آخر 13 سنة مليئة بالأحداث والمواقف والمحطات التي كان فيها «البام» حاضرا دوما وهو يبصم على تموقع متميز في المشهد السياسي-الحزبي الوطني، مسجلة أن المؤلف تضمن توثيقا وتجميعا مهما للبلاغات والبيانات الصادرة عن الحزب، بالإضافة إلى مختلف المواقف التي عبر عنها «البام» في رؤيته وتصوره للعديد من المواضيع والقضايا سواء منها الوطنية أو الإقليمية والدولية.

كما أن الحزب من خلال مواقفه وبلاغاته وبياناته، قدم في الكثير من الأحيان، عدة اقتراحات حلول لإشكاليات عاشتها وتعيشها بلادنا، ومست المجالات المختلفة: سياسيا وانتخابيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا.

وعزز الحزب دائما رأيه وتصوره بمؤشرات ودراسات تؤكد نضج مقترحاته وأفكاره حول قضايا معينة، كما أن حزب الأصالة والمعاصرة ومن موقع «المعارضة» عبر في كل المناسبات عن دعمه لانتظارات المواطن، وكان في كل اللحظات بمثابة الصوت المترافع عن الانتظارات ذاتها لدى الحكومة وباقي المؤسسات، سواء عبر منصة البرلمان أو من خلال منابر أخرى.

ياسين قُطيب