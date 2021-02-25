زينب تطلق “كيفي كيف الناس”

أطلقت النجمة المغربية زينب أسامة، الإعلان الدعائي الخاص بفيديو كليب “كيفي كيف الناس”، عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتوب”.

والأغنية من كلمات وألحان خالد سلام وتوزيع بلال أفريكانو، أما الكليب، فتم تصويره تحت إشراف المخرج سعيد موسارية.

وتعتبر أغنية “كيفي كيف الناس” ثاني أعمال ألبوم زينب الجديد، وهي باللهجة المغربية، بعد النجاح الذي حققته أغنية “دار العام”.

وأطلقت زينب على ألبومها الجديد اسم “برا المقارنة”، ويتضمن أنماطا موسيقية مختلفة وتوليفة من لهجات مختلفة، منها اللهجة المغربية والمصرية والخليجية.

وتعاونت زينب في ألبومها الجديد، مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل خالد سلام، ومحمد النادي، ومدين، ومصطفى شكري، وأحمد الجندي، وسام إيميل، ومحمود عبدالله، وأحمد المالكي، وطارق عبدالجابر، وأسامة عبدالهادي، وبلال أفريكانو.

يشار إلى أن آخر أعمال زينب اسامة، أغنية “دار العام” أولى الأغاني بألبوم ” برا المقارنة”، حيث اختارت أن تدمج فيها الموسيقــى العصريــة مع بعض إيقاعــات العيطــة لتوافـــق كلمات الأغنيــة والجمل اللحنيــة التي صاغهـــا الفنان خالد سلام ووزعها بلال أفريكانو.

خالد العطاوي