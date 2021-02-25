رئاسة الكاف … موريتانيا وكوت ديفوار تستنجدان بالمغرب

حجي: الخروقات المالية بـ «كاف» وراء استقالتي

كشفت مجلة “جون أفريك” أن محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، أجرى اتصالا بالملك محمد السادس، من أجل طلب دعم المرشح أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، لرئاسة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأوضحت المجلة المذكورة في عددها الأخير أن الشيخ الغزواني اتصل بالملك محمد السادس، لطلب دعم مرشح بلاده لرئاسة “كاف”، المقرر إجراؤها بالمغرب في 12 مارس المقبل، وأنه يعول على مساندة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لهذا الترشح.

وأضافت المجلة أن الشيخ الغزواني ليس الوحيد الذي يجري اتصالات برؤساء الدول الإفريقية لحشد الدعم لمشرح بلاده لرئاسة “كاف”، وأن هناك مسؤولين نافذين من الدول، التي تقدمت بترشيحها، تجري اتصالات مع مسؤولين مغاربة وأفارقة، مطالبة بدعم مرشحيها، خلال الانتخابات المقبلة.

وأكدت المجلة أن الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار، أجرى بدوره اتصالات مع عدد من رؤساء الدول الإفريقية، لدعم ترشح جاك أنوما لرئاسة الكنفدرالية.

من ناحية ثانية، أكد معاد حجي أنه اكتشف العديد من الاختلالات المالية والإدارية بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال إشرافه على الكتابة العامة لـ “كاف”.

وأثار حجي في لقاء مع إذاعة فرنسا الدولية، صرف عشرات الملايين من الدولار نقدا، دون أن يكون هناك سند قانوني لها لدى البنوك، أي أنها كانت تصرف دون وجود وثائق مالية وبنكية.

وأضاف حجي أن هذا الوضع دفع “فيفا” إلى تعيين فاطمة سامورا، مندوبة له بالكنفدرالية الإفريقية، إذ أكدت أن التدبير المالي والإداري يجب أن يتم في شفافية، عن طريق توثيق جميع المعاملات من قبل البنك.

وكشف حجي أن “كاف” لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي جاءت في تقرير مكتب الافتحاص، الشيء الذي دفعه إلى تقديم استقالته.

واعتبر حجي أن الخطأ الذي ارتكبه أحمد وأعضاء من المكتب التنفيذي، هو فسخ العقد الذي يربط “كاف” بمؤسسة “لاغارديير”، إذ تسبب لها في عجز مالي يفوق 140 مليارا.

صلاح الدين محسن