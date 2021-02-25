بورصة الدار البيضاء…تراجع المؤشرات عند بداية التداولات

سجلت بورصة الدار البيضاء تراجعا في أداء المؤشرات عند بداية تداولاتها، اليوم (الخميس)، خاصة مؤشريها الرئيسيين مازي ومادكس، اللذين تراجعا على التوالي بـ 0,37 و 0,38 في المائة.

فقد تراجع مازي، وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، إلى 11.244,25 نقطة، وماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، إلى 9.152,59 نقطة.

وبدوره، خسر مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,38 في المائة إلى 915,53 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” تراجعا بـ 0,28 في المائة، إلى 10.329,82 نقطة، في حين هبط “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,40 في المائة، مستقرا في 9.610,85 نقطة.

من جهته، انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,33 في المائة، إلى 856,71 نقطة.