براني: الإحباط سبب غيابي

كشفت المغنية كوثر براني، خريجة برنامج “أراب آيدول” لاكتشاف المواهب، بعض أسباب غيابها عن الساحة الفنية. وأوضحت براني في هذه الدردشة أن الإحباط الذي عانته، جعلها تتكاسل، قبل أن تتحدث عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، سيما أنها أضحت من بين أهم المؤثرين المغاربة. في ما يلي التفاصيل:

ابتعدت عن الساحة الفنية مدة طويلة، رغم مشاركتك في برنامج عربي لاكتشاف المواهب وتحقيقك شهرة كبيرة، فما هي أسباب ذلك؟

السبب الرئيسي في ابتعادي عن الساحة الفنية، هو أن توقعاتي كانت أكبر من الواقع، إذ كنت أتوقع بعد تجربتي في برنامج “أراب آيدول” لاكتشاف المواهب، أشياء كثيرة، لكنني فوجئت بأشياء أخرى.

صحيح أنني بعد تلك التجربة، طرحت مجموعة من الأعمال، وأطللت على جمهوري من خلال عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، لكن كل ذلك لم يكن بحجم توقعاتي، من أجل ذلك أحسست بالإحباط ما جعلني أتكاسل عن تقديم أعمال جديدة، إلى جانب انشغالي بأعمال أخرى.

هل حاولت تعويض وجودك في الساحة الفنية، بحضورك على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما أنك صرت من بين المؤثرين، وتحظين بمتابعة كبيرة؟

على الإطلاق، فعلاقتي بمواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت قبل مشاركتي في برنامج “أراب آيدول”، إذ كنت حريصة على مشاركة متابعي صفحتي الرسمية على “إنستغرام” بعض تفاصيل حياتي اليومية، واستمررت في ذلك، حتى بعد ولوجي عالم الغناء واحتراف ذلك.

وأريد الإشارة إلى أنه رغم علاقتي القوية بهذه المواقع، أتجنب نشر كل تفاصيل حياتي الشخصية إذ أن بعض الأشياء تعتبر من الخصوصيات التي لا يمكن تقاسمها مع المتابعين.

هل علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي أثرت على مسيرتك الفنية بطريقة أو بأخرى؟

لا أعتقد ذلك، فمشاهير الوطن العربي والعالم أيضا، يحرصون على مشاركة بعض تفاصيل حياتهم اليومية مع متتبعي صفحاتهم الرسمية، إلى درجة أن ذلك، أضحى من الضروريات ومن الأمور التي لا يمكن الإغفال عنها للترويج لأعمالهم الفنية ولأشياء أخرى. كما أجد أن مواقع التواصل الاجتماعي تساعد الجمهور على التعرف على الفنان واكتشاف بعض الجوانب في شخصيته.

ألا تعتقدين أنه حان الوقت للعودة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة؟

قلت إصداراتي الفنية خلال الفترة الأخيرة، لكن هذا لا يعني أنني بعيدة كل بعد عن الساحة الفنية، فهناك مشروع أغنية ديو ستجمعني بالملحن نبيل الحوري، وهو الملحن الذي سبق أن تعاملت معه من خلال أغان كثيرة، إذ يتوقع أن نفرجا عنه قريبا، علما أن الديو صور على طريقة فيديو كليب.

أجرت الحوار: إيمان رضيف