الخدمات عن بعد … العنبي: “البريكولاج” أفشل التجربة

الباحث في علم الاجتماع قال إن المغاربة لم يؤسسوا بعد للمجتمع الرقمي

قال الدكتور عبد الرحيم العنبي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، إن اـلعمل عن بعد لم يكن مؤسسا له، لأن الأمر لا يتعلق بإستراتيجية تبنتها الجامعة، وكانت هناك اجتماعات وإعداد ملف وصيغ لاعتماد العمل عن بعد وبلورة دفاتر تحملات.

وأوضح العنبي في حديث مع “الصباح”، أن تجربة العمل عن بعد، سواء في الدراسة والتجارة والإدارة وغيرها من القطاعات، التي لها ارتباط بالحاجيات اليومية للمواطنين، جاءت فجأة دون إعداد أي أرضية لهذا العمل، ودون أي تكوين للموارد البشرية، ولم تكن هناك أقسام خاصة بالتجهيزات التي تيسر العمل عن بعد، وإنما وجدنا أنفسنا أمام العمل عن بعد بالقوة بسبب الظروف التي أملتها جائحة كورونا.

وأضاف الباحث في علم الاجتماع، “بأن الأمر يتعلق ب”ترقيع”، لأن العمل عن بعد لم يكن مؤسسا له، وإنما يمكن تسميته «البريكولاج».

ورغم أن تعداد الباحث في علم الاجتماع، لإيجابيات تجربة العمل عن بعد التي من بينها : استمرار تلقي التلاميذ والطلبة للدروس والمحاضرات عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل ومنصات للتواصل مع الطلبة لإعطاء الدروس المصورة، أو المسجلة أو مطبوعات، مضيفا أنه رغم الحجر الصحي ظل التواصل بشكل مستمر مع التلاميذ والطلبة وحتى الإدارات التي واصلت تقديم خدماتها للمواطنين، إلا أنه أكد أن ذلك لا يمكن أن يغطي على فشلها ومساوئها الظاهرة.

ومن السلبيات التي رافقت تجربة العمل عن بعد، أنه على مستوى التحصيل الدراسي كان هناك ضعف بارز، فتقديم درس يتطلب التفاعل مع الطلاب والتلاميذ ومع الكتاب والسبورة، كان غائبا ومنعدما، وهو ما كان له انعكاس على التحصيل العلمي، سواء بالنسبة للتلاميذ أو الطلبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن المجازفة بالقول إن مستوى تلاميذ السلك الإعدادي والثانوي هو المستوى نفسه، الذي كان قبل ظهور الجائحة.

وفي ما تعلق بالدروس، اعتبر أن اعتماد التعليم عن بعد بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي وإحداث منصات للتواصل، لم يستفد منها كل الطلبة والتلاميذ، لأن هناك من لا يمتلك أجهزة متطورة، من قبيل هواتف ذكية ولوحات رقمية وحواسيب، إضافة إلى عودة التلاميذ والطلبة إلى محل سكناهم وضعت بعضهم أمام موقف صعب بسبب وجودهم في مناطق ينعدم فيها صبيب للأنترنت أو تعاني ضعفا فيها، ما نتج عنه أن المعلومة لم تكن تصل بالكيفية والسرعة نفسها.

وفي ما يتعلق بالإدارات العمومية، كشف الدكتور العنبي أن المشكل نفسه عاناه المواطنون بصفة عامة، مشيرا إلى أن الخدمة التي تقدمها الإدارة، هي خدمة لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا تصل بالسرعة والكيفية نفسها إلى جميع المواطنين، إذ هناك من يحصل على خدماتها في مدة وجيزة وهناك من ينتظر أياما طويلة.

ولم يفت المتحدث نفسه التوضيح بأن المجتمع أصلا لم يصل إلى درجة النضج، التي تمكنه من استخدام تقنية العمل عن بعد، ومن الأمثلة أنه في كثير من المدن وبمجرد صدور القرار الوزاري، الذي يلغي الامتحان الإشهادي الموحد والاكتفاء باعتماد امتحان الدورة الأولى والفروض، التي أنجزت حضوريا، فالكثير من الأساتذة أوقف تعامله مع تلاميذه في تطبيق «الواتساب» ووسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن المذكرة الوزارية أوصت باستمرار إعطاء الدروس عن بعد.

وفي ما يخص استياء المواطنين من خدمات الإدارة، التي رأوا في اعتمادها على العمل عن بعد فرصة لتهرب بعض موظفيها من أداء واجبهم في خدمة المرتفقين وتعطيل مصالحهم، بإنجاز النصف وترك النصف الآخر من الواجبات حبيسة الرفوف تحت علة “ظروف كورونا”، قال الباحث في علم الاجتماع إن ذلك يرجع إلى أن المغاربة لم يؤسسوا بعد للمجتمع الرقمي للتعامل مع ما هو رقمي بكل جدية ومسؤولية، وهو ما يتطلب التعامل بشكل مباشر للقطع مع بعض التجاوزات والانتظارات القاتلة.

محمد بها