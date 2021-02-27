التعامل مع الأطفال في سن 6 سنوات

يكون التعامل مع الأطفال في عمر الست سنوات مزيجا ما بين المرح والتحدي فأسلوبهم يتطلب من الأم أن تستخدم إستراتيجيات تربوية مختلفة تتناسب معه لتقويم وتعزيز السلوكات. ومن مشاكل الطفل في عمر الست سنوات هو أنه لم يعد صغيرا وفي الوقت نفسه ليس كبيرا، لذلك فإن تصرفاته دائما ستعكس هذه المرحلة الانتقالية، وفي هذا العمر يكون الطفل قادرا على التركيز لمدة أطول وصبره يكون أطول في مواجهة المشاكل الصغيرة والإحباطات وبإمكانه ممارسة نشاطات مختلفة.

ومن بين طرق التعامل مع الطفل في عمر الست سنوات تعزيز السلوك الجيد لديه لدعم ثقته بنفسه, وذلك باستخدام كلمات المدح والتشجيع، كما أنه عندما يرفض اتباع التعليمات ويكون بحاجة للهدوء، ينبغي استخدام أسلوب العزل ويجلس بغرفته لمدة كي يراجع سلوكه ويهدأ.

أ . ك