انخفاض ب 34 في المئة في حركة المسافرين بمطار العروي بالناظور

سجل عدد المسافرين بالمطار الدولي العروي بالناظور، خلال يناير الماضي، تراجعا في حركة المسافرين بنسبة 34.02 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين بمطار الناظور العروي خلال يناير الماضي 36 ألفا و 784 شخصا، مقابل 55 ألفا و 749 خلال يناير 2020.

ويضع هذا الأداء مطار العروي بالناظور في المرتبة السابعة على صعيد حركة النقل الجوي بمطارات المملكة، وأهم معبر جوي بجهة الشرق متقدما على مطاري وجدة-أنكاد وبوعرفة.

يذكر أن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار العروي بلغ خلال سنة 2020 ما مجموعه 276 ألفا و 157 مسافرا، مقابل 773 ألفا و 59 مسافرا خلال سنة 2019، أي بتراجع نسبته 64.28 في المائة.

ويتوفر مطار الناظور العروي على خطوط جوية مباشرة مع عدد من المدن الأوروبية، من بينها على الخصوص شارلروا (بلجيكا) وأمستردام (هولندا) وباريس ومرسيليا ومونبوليي (فرنسا) ومدريد وبرشلونة ومايوركا وجيرونا (إسبانيا) وفرانكفورت وكولون ودوسلدورف (ألمانيا).

وسجلت مطارات المملكة خلال شهر يناير 2021 تراجعا في حركة النقل الجوي بنسبة 98.39 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2020، باستقبال 938 ألفا و 806 مسافرا مقابل مليونين و 20 ألفا و 647 مسافرا.