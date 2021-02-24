الترامي على أرض يستنفر سلطات مكناس

أوفدت سلطات ولاية مكناس لجنة إلى منطقة بوفكران، للوقوف على واقعة الترامي على أرض تعاونية فلاحية، كانت موضوع احتجاجات للسكان في الآونة الأخيرة.

وأفادت مصادر “الصباح” أن لجنة تتكون من ممثلي السلطات المحلية بجماعتي مجاط وبوفكران ومصالح بعمالة مكناس ومسؤولين عن قطاع التعمير والفلاحة والوكالة الحضرية، حضرت إلى المنطقة، وعاينت آثار الترامي على أرض التعاونية، وقطع الأشجار بدون موجب حق، وحفر بئر بدون ترخيص.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مكونات اللجنة أعدت تقريرا عن موضوع الزيارة، أكدت فيه واقعة الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية، وحرمان فلاحي المنطقة من استغلالها في رعي ماشيتهم، بعد منحها في ظروف غامضة، لأحد المحظوظين، الذي قال إنه اكتراها مقابل ثلاثة آلاف درهم للهكتار. وطالب علي الروكي، المستشار بجماعة بوفكران، الذي يتابع عن قرب تطورات الملف، بضرورة تحريك المتابعة وتحديد المسؤولية، وترتيب الآثار القانونية والجزاء ضد كل من تورط في عملية الترامي.

برحو بوزياني