حسون بلجنة تحكيم برنامج مواهب

قالت إن هدف البرنامج نشر الأغنية العراقية

أعلنت شذى حسون المغنية المغربية العراقية، انضمامها للجنة تحكيم برنامج خاص باكتشاف المواهب الغنائية في العراق.

وقالت حسون إنه بعد فترة تجهيزات طويلة، تعلن مشاركتها في برنامج المواهب العراقي “القيثارة”، والذي سيبث على قناة “الأولى” العراقية، مشيرة إلى أنها ستطل على جمهورها من خلال لجنة تحكيم “متخصصة وذات خبرة في مجال الموسيقى والفن والأصالة العراقية، ويتعلق الأمر بحسام الرسام، والملحن ضياء الدين، وصانع النجوم والملحن كريم هميم”.

ودعت حسون جمهورها إلى متابعة البرنامج، قبل أن تضيف أنها كلها حماس للمشاركة وتحقيق حلم راودها من قبل “وهو حلم النجومية والفوز والنجاح والشهرة للمشتركين”، على حد قولها.

وفي سياق متصل، قالت حسون في تصريحات صحافية، إنها فخورة بالانضمام للجنة تحكيم البرنامج، مؤكدة أنها توجهت، في وقت سابق، إلى بغداد، لمعرفة التفاصيل بعدما تلقت العرض، مؤكدة أنها وقفت على كل التحضيرات لانطلاق البرنامج من العراق.

وتابعت حسون حديثها بالقول إنه لأول مرة سيكون هناك برنامج فني وغنائي للمواهب وبمشاركة لجنة معروفة داخل العراق وفي الوطن العربي من خلال موسيقيين وفنانين، مشيرة إلى أن الهدف من وراء البرنامج هو “نشر الأغنية العراقية الصحيحة ليس فقط بالعراق، بل في كل الوطن العربي من خلال الأصوات المشاركة فيه”، قبل أن تضيف أنها تأمل أن يحقق البرنامج الصدى المطلوب كما يتوقع المشرفون عنه.

يشار إلى أن آخر أعمال حسون الفنية، أغنية تحمل عنوان “عاجل” من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، صورتها على طريقة فيديو كليب، وهو العمل الذي حظي بعد ساعات قليلة من طرحه على “يوتوب”، بنسب مشاهدة مهمة.

وعبرت شذى، في تصريحات صحافية، عن سعادتها بعد تعاونها مع “ذبيان” مصور المشاهير ، سيما أنه دخل عالم الإخراج بشكل رسمي من خلال أغنيتها، لافتة الانتباه إلى أنها كانت على يقين أن العمل سيكون مميزا، سيما أنه أشرف أكثر من مرة على جلساتها التصويرية.

وقالت شذى إنها فكرت في تصوير كليب الأغنية، التي تعد من كلمات سامر عطالله وألحان كرار شريف وتوزيع عمار عدنان، بطريقة بسيطة واقعية، مشيرة إلى أنه لأول مرة يجرى التصوير دون وجود تقنيات عالية وأعداد هائلة من التقنيين.

إيمان رضيف