إصدار جديد لأكاديمية المملكة المغربية يضم أشغال ندوة دولية بالبيضاء

أفرجت أكاديمية المملكة المغربية، أخيرا، عن أشغال ندوة دولية نظمتها في 2012 ، ضمن كتاب بعنوان “من أجل دار تاريخ المغرب” صدر بشراكة مع دار النشر “ملتقى الطرق”.

ويضم الكتاب الذي صدر في طبعة أنيقة وفاخرة، مداخلات المشاركين في الندوة التي احتضنها البيضاء، باللغتين العربية والفرنسية، ومزينة بصور ووثائق نادرة.

وتولى الدكتور عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، تحرير مقدمة الكتاب التي اعتبر فيها أن مشروع تأسيس “دار تاريخ المغرب” الذي دشنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عندما كان يترأسه إدريس اليزمي، “جاء تزامنا مع التوصيات التي أصدرتها آنذاك هيأة الإنصاف والمصالحة”، مبرزا أن هذا المشروع “الذي يستحق إخراجه للوجود، لا يستمد شرعيته فقط من التوصية المشار إليها فحسب، ولكن أيضا من الطلب الاجتماعي الملح الساعي إلى تناول هادئ لمجريات ماضي المغرب والحاجة إلى كتابة أو إعادة كتابة تاريخية بأكبر قدر من الموضوعية”.

وأشار إلى أنه في خضم الندوة المذكورة والحماس الذي تلاها، أنجزت دراسة أولى للجدوى “لتحديد ملامح وأسس وحدود هذا المشروع”، مضيفا أنه “لكي يتسنى للمسؤولين رفع هذا التحدي ولصانعي القرار المعنيين بشؤون التراث على الخصوص، تقييم مدى ملاءمته، قررت أكاديمية المملكة المغربية نشر أعمال اليومين المكثفين من التفكير والاقتراحات والتأملات حول إنشاء مؤسسة لتمكين الأجيال المتعاقبة من معرفة المزيد عن تاريخ بلادها العريق الممتد عبر قرون إلى الوقت الحاضر والكشف عن مدى تنوع مكوناته”.

أما إدريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد أشار في مداخلته أنه “يجب الحفاظ على الجهود المبذولة في مجال التاريخ المعاصر على الخصوص (التكوين في الدكتوراه والمعهد الوطني للزمن المعاصر)، والتاريخ على وجه العموم (المعهد الملكي) مع العمل على تطوير تلك الجهود”.

من جانبه قال محمد كنبيب، المنسق العلمي للندوة حول “دار تاريخ المغرب”، ضمن مقدمة الكتاب، إن مشروع إنشاء “دار لتاريخ المغرب” يأتي استجابة “لتزايد الطلب الاجتماعي بما يحتم إحداث مؤسسة كبرى يتوخى منها جعل التاريخ في متناول الجميع”.

ويضم الكتاب مختلف العروض الأكاديمية التي تم تقديمها في الندوة السالفة الذكر ومن بينها على الخصوص “التاريخ والتأريخ في عصر الإنترنت”، و “التراث الديني للمغرب”، و “المرابطون والموحدون ومسألة توحيد أقطار المغرب الإسلامي عقائديا وسياسيا”، و”النخبة المثقفة وقضايا المغرب الكبرى في النصف الأول من القرن العشرين (1912-1956)”.

عزيز المجدوب

تعليق: غلاف الكتاب (خاص)