التعادل يكفي الأشبال للتأهل

توجهوا إلى نواكشوط لمواجهة تنزانيا اليوم في كأس إفريقيا

توجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى نواكشوط، أول أمس (السبت)، من أجل خوض المباراة الحاسمة التي تجمعه بنظيره التنزاني، اليوم (الاثنين)، انطلاقا من الثامنة، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة، ضمن نهائيات كأس إفريقيا للشباب.

وأجرى المنتخب الوطني حصتين، أول أمس (السبت)، الأولى في الصباح لإزالة العياء، بعد المجهود الذي بذله اللاعبون في مباراة غانا، الجمعة الماضي، والمنتهية بالتعادل دون أهداف، والثانية في المساء، للإعداد لمباراة تنزانيا، الحاسمة في حجز بطاقة العبور إلى ربع النهاية.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى أربع نقاط، إذ يواصل احتلاله الرتبة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب الغاني، في الوقت الذي انتهت مباراة تنزانيا وغامبيا بدورها بالتعادل هدف لمثله، ورفعا رصيديهما إلى نقطة واحدة، مع أفضلية للمنتخب الغامبي بفارق الأهداف.

ويملك المنتخب الوطني حظوظا كثيرة، في التأهل إلى ربع النهاية، خاصة بعد نتائج الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، والتي منحت التأهل لمنتخبي الكامرون بالعلامة الكاملة، وأوغندا بفوزه في مباراتين، في الوقت الذي تجمد رصيد موريتانيا صاحب الرتبة الثالثة في ثلاث نقط.

ويكفي المنتخب الوطني التعادل، لضمان التأهل إلى ربع النهاية، كما يمكنه التأهل في حال الهزيمة أمام تنزانيا، وإنهائه دور المجموعات في الرتبة الثالثة، بالنظر إلى لوائح المسابقة، التي تمنح التأهل لأفضل منتخبين في الرتبة الثالثة من بين المجموعات الثلاث.

وفي حال تساوي أكثر من منتخبين في النقاط، يتم احتساب عدد النقط في المواجهات بين المنتخبات المعنية، وفي حال استمرار التعادل، يلجأ إلى فارق الأهداف بينها، قبل اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة بينها، قبل القرعة.

صلاح الدين محسن