“كاف” تعلق فشلها على الوداد

عجزت عن إيجاد حل مع فرق جنوب إفريقيا ووضعت الفريق المغربي تحت الضغط

علقت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» فشلها في إيجاد حل توافقي مع أندية جنوب إفريقيا، على الوداد الرياضي، وفرضت عليه إيجاد ملعب لاستقبال كايزر شيفز الأحد المقبل، لحساب الجولة الأولى من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وعقدت لجنة المسابقات ب»كاف» اجتماعا مع اتحاد جنوب إفريقيا، نهاية الأسبوع الماضي، بسبب رفض دول القارة استضافة فرق هذا البلد لانتشار السلالة المتحورة فيه، غير أن الجنوب إفريقيين كانوا أكثر صرامة خلال الاجتماع، واعتبروا أن مناقشة هذا الموضوع معهم «عنصرية»، وأن المشكل لا يكمن في سلطات بلادهم، وإنما في باقي الدول، التي تضخم الوضع الوبائي في جنوب القارة، مهددة باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «طاس»، إذا أصدرت الكنفدرالية قرارا ضد أنديتها الثلاثة المشاركة في العصبة وكأس «كاف».

وأمام «هجوم» اتحاد جنوب إفريقيا على ممثلي الكنفدرالية خلال الاجتماع، لم تجد لجنة المسابقات حلا سوى رمي الكرة في ملعب الأندية الأخرى، على غرار الوداد، وطالبتها بإيجاد ملعب جديد في وقت قياسي، مهددة إياها بالخسارة بهدفين لصفر.

وأرادت الكنفدرالية بهذا القرار، تفادي مواجهات جديدة في ردهات المحاكم، لكنها تجاهلت بالمقابل، صحة مواطني بعض الدول الإفريقية، التي أغلقت حدودها أمام البلدان التي تعرف انتشارا للسلالة المتحورة، ضاربة عرض الحائط قرارات سيادية.

واتفقت الجامعة الملكية لكرة القدم مع الاتحاد المصري على استضافة مباراة الوداد وكايزر شيفز، لكن برمجتها في 28 فبراير الجاري، دفعت الاتحاد المصري إلى العدول عن قراره، بمبرر برمجة مباريات محلية في هذا التاريخ.

وواجهت جماهير الوداد قرار «كاف» باستهجان كبير، إذ اعتبرته غير منصف، ومهددا لحياة المواطنين، إذ اختارت لجنة المسابقات القرار السهل.

وتعاني فرق إفريقية أخرى المشكل نفسه، من بينها مازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني، التي ستجد نفسها مضطرة لمواجهة ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي لحساب المجموعة الثانية، ناهيك عن الوداد وبيترو أتلتيكو الأنغولي وحوريا كوناكري، التي توجد في مجموعة كايزر شيفز.

وهم القرار أيضا جوانينغ غالاكسي البوتسواني، الذي سيجد نفسه مضطرا للسفر لجنوب إفريقيا، لمواجهة أورلاندو بيراتس، لحساب الدور المؤهل لمجموعات كأس «كاف».

العقيد درغام