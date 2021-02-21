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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :
– تارودانت : 14 ملمتر
– الصويرة- المطار: 13.1 ملمتر
– أكادير-إنزكان : 11 ملمتر
– سيدي إفني : 10 ملمترات
– الصويرة-الميناء، أكادير-المسيرة : 8 ملمترات – الجديدة، مراكش، : 5 ملمترات
– بنجرير، كلميم : 4 ملمترات
– تزنيت : 3 ملمترات – سطات : ملمتران – الدار البيضاء-آنفا : ملمتر واحد
– المحمدية، النواصر، سيدي سليمان، بنسليمان، العيون : أقل من ملمتر.