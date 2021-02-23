شمس تحصد 8 جوائز عالمية

احتفلت المطربة شمس الكويتية بتكريمها عالميا بعدما حصد فيديو كليب أغنيتها الجديدة “شيزوفرينيا” على ترشيحات لأكثر من 8 جوائز موسيقية في عدة مهرجانات كبرى. وأكدت شمس أن رسالة الكليب وصلت إلى الأشخاص الذين يفهمون المعنى، قبل أن توجه شكرها لكل من شاركها هذا الإنجاز.

واستعرضت شمس قائمة ترشيحات الكليب للفوز بالجوائز العالمية عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، وعلقت قائلة ” لأول مرة في تاريخ الأمة العربية حصول عمل فني على 8 جوائز وترشيحات فوز لجوائز عالمية”.

عوض سعيدة بـ”حرب أهلية”

أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “حرب أهلية “، من بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه رمضان المقبل، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل صعب جدا ويحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى تفاصيله.

وقالت عوض إن طبيعة الأحداث، والعمل مع النجمة يسرا جعلاها لا تتردد في الموافقة على خوض التجربة، قبل أن تضيف أن تجربة المسلسل مميزة وقصته تتناول قضية مهمة هي الصراعات العائلية بين الأهل، علما أنها ستقدم في المسلسل دور ابنة يسرا خلال الأحداث، ولكنها قاسية مع والدتها التي تركتها في سن الطفولة.